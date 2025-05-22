Россияне увлеклись прыжками со скакалкой: может ли это навредить организму?

Прыжки со скакалкой вызвали волну челленджей в соцсетях — люди регулярно выполняют прыжки по 50?100 и более дней. Не вредно ли это?Что произошлоБлагодаря соцсетям россияне увлеклись прыжками со скакалкой. Поклонники этой тренировки утверждают, что прыжки помогают им хорошо себя чувствовать и поддерживать стройность (либо успешно бороться с лишним весом). На разных платформах можно увидеть ролики, в которых люди месяц за месяцем прыгают со скакалкой, демонстрируя подтянутые тела и железную дисциплину.Так ли безопасны ежедневные прыжки?Скакалка может стать отличным кардиотренажером, если правильно используется.«Прыжки со скакалкой — это эффективная кардионагрузка, которая укрепляет сердце, улучшает кровообращение и повышает выносливость сердечно-сосудистой системы. Их выполнение помогает снизить частоту пульса в покое, нормализовать давление и уменьшить риск развития атеросклероза, так как стимулирует более интенсивную работу сердца, тренирует сердечную мышцу и улучшает эластичность сосудов. Однако важно соблюдать умеренность и правильно прыгать— бездумное участие в челленджах со скакалкой может привести к травмам, износу суставов и проблемам с сердцем.», - отметила в комментарии MedikForum.ru терапевт Ирина Андреева.Вот главные опасности таких прыжков, выполняемых чрезмерно или неправильно.Ударная нагрузка на суставы и позвоночник:При прыжках позвоночник, колени и голеностопы испытывают нагрузку, в 2–3 раза превышающую вес тела;Регулярные микротравмы хрящевой ткани, возникающие при прыжках, могут спровоцировать артроз, тендинит (воспаление сухожилий) и хронические боли;Особенно серьезно пострадать суставы и позвоночник могут у людей с плоскостопием — отсутствие амортизации усиливает их вредное воздействие.Перетренированность и истощение:Натренированным мышцам и связкам нужно 48–72 часа на восстановление. Ежедневные прыжки не дают им восстанавливаться, что повышает риск их воспаления и травм.Проблемы с сердцем и сосудами:Прыжки — это кардионагрузка. Если она интенсивная ежедневно, то может повысить в организме уровень кортизола, способного нарушить работу сердца.Обострение хронических заболеваний:При варикозе прыжки усиливают нагрузку на вены, и это может спровоцировать его прогрессирование;При имеющихся грыжах и протрузиях позвоночника резкие движения, совершаемые во время прыжков со скакалкой, могут вызвать защемление нервов и болезненные синдромы.Почему прыжки со скакалкой вредны для неподготовленных людейЧеллендж в виде ежедневных многочисленных прыжков со скакалкой может быть опасен для неподготовленных людей, не занимающихся спортом. У них могут возникнуть тахикардия, скачки давления, головокружение.Кому скакалка противопоказанаАбсолютные противопоказания:Имеющиеся болезни суставов: артрит, артроз, остеопороз;Серьезные патологии сердца: аритмия, пороки;Межпозвоночные грыжи, боли в спине.Варикоз и тромбофлебит.При остеохондрозе, гипертонии, избыточном весе, прежде чем начинать прыгать со скакалкой, следует проконсультироваться с врачом. В любом случае, практиковать эти прыжки при таки проблемах нужно, начиная исключительно с умеренных нагрузок.Как нужно прыгать, если нет противопоказанийНе нужно прыгать каждый день — 3–4 раза в неделю достаточно. Прыжки полезно чередовать с другими видами физической активности — ходьбой, плаванием, йогой, силовыми упражнениями.Прыгать следует на правильной поверхности — с амортизирующим покрытием (резиновые коврики, деревянные полы), но не на бетоне ила плитке.Необходима поддерживающая обувь — кроссовки с хорошей амортизацией.Нужно контролировать технику прыжков.Вот правильная техника:Приземляться на носки, а не на пятки;Не прыгайте высоко — достаточно 2–3 см от пола;Держать спину прямой.

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