Россияне увлеклись прыжками со скакалкой: может ли это навредить организму?
Что произошло
Благодаря соцсетям россияне увлеклись прыжками со скакалкой. Поклонники этой тренировки утверждают, что прыжки помогают им хорошо себя чувствовать и поддерживать стройность (либо успешно бороться с лишним весом). На разных платформах можно увидеть ролики, в которых люди месяц за месяцем прыгают со скакалкой, демонстрируя подтянутые тела и железную дисциплину.
Так ли безопасны ежедневные прыжки?
Скакалка может стать отличным кардиотренажером, если правильно используется.
«Прыжки со скакалкой — это эффективная кардионагрузка, которая укрепляет сердце, улучшает кровообращение и повышает выносливость сердечно-сосудистой системы. Их выполнение помогает снизить частоту пульса в покое, нормализовать давление и уменьшить риск развития атеросклероза, так как стимулирует более интенсивную работу сердца, тренирует сердечную мышцу и улучшает эластичность сосудов. Однако важно соблюдать умеренность и правильно прыгать— бездумное участие в челленджах со скакалкой может привести к травмам, износу суставов и проблемам с сердцем.», - отметила в комментарии MedikForum.ru терапевт Ирина Андреева.
Вот главные опасности таких прыжков, выполняемых чрезмерно или неправильно.
Ударная нагрузка на суставы и позвоночник:
При прыжках позвоночник, колени и голеностопы испытывают нагрузку, в 2–3 раза превышающую вес тела;
Регулярные микротравмы хрящевой ткани, возникающие при прыжках, могут спровоцировать артроз, тендинит (воспаление сухожилий) и хронические боли;
Особенно серьезно пострадать суставы и позвоночник могут у людей с плоскостопием — отсутствие амортизации усиливает их вредное воздействие.
Перетренированность и истощение:
Натренированным мышцам и связкам нужно 48–72 часа на восстановление. Ежедневные прыжки не дают им восстанавливаться, что повышает риск их воспаления и травм.
Проблемы с сердцем и сосудами:
Прыжки — это кардионагрузка. Если она интенсивная ежедневно, то может повысить в организме уровень кортизола, способного нарушить работу сердца.
Обострение хронических заболеваний:
При варикозе прыжки усиливают нагрузку на вены, и это может спровоцировать его прогрессирование;
При имеющихся грыжах и протрузиях позвоночника резкие движения, совершаемые во время прыжков со скакалкой, могут вызвать защемление нервов и болезненные синдромы.
Почему прыжки со скакалкой вредны для неподготовленных людей
Челлендж в виде ежедневных многочисленных прыжков со скакалкой может быть опасен для неподготовленных людей, не занимающихся спортом. У них могут возникнуть тахикардия, скачки давления, головокружение.
Кому скакалка противопоказана
Абсолютные противопоказания:
Имеющиеся болезни суставов: артрит, артроз, остеопороз;
Серьезные патологии сердца: аритмия, пороки;
Межпозвоночные грыжи, боли в спине.
Варикоз и тромбофлебит.
При остеохондрозе, гипертонии, избыточном весе, прежде чем начинать прыгать со скакалкой, следует проконсультироваться с врачом. В любом случае, практиковать эти прыжки при таки проблемах нужно, начиная исключительно с умеренных нагрузок.
Как нужно прыгать, если нет противопоказаний
Не нужно прыгать каждый день — 3–4 раза в неделю достаточно. Прыжки полезно чередовать с другими видами физической активности — ходьбой, плаванием, йогой, силовыми упражнениями.
Прыгать следует на правильной поверхности — с амортизирующим покрытием (резиновые коврики, деревянные полы), но не на бетоне ила плитке.
Необходима поддерживающая обувь — кроссовки с хорошей амортизацией.
Нужно контролировать технику прыжков.
Вот правильная техника:
Приземляться на носки, а не на пятки;
Не прыгайте высоко — достаточно 2–3 см от пола;
Держать спину прямой.
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