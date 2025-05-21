Исследование показало, что физическое давление усиливает агрессию рака печени

Исследователи из Йельского университета предоставляют новые сведения о том, как физические силы, такие как сжатие клеток в физически ограничивающих условиях, играют ключевую роль в прогрессировании рака.Анализируя клетки рака печени, исследователи обнаружили, что эти клетки имеют плотную тканевую матрицу, что приводит к скученности и значительному сжатию внутри опухолей. Этот физический стресс вызывает агрессивное поведение клеток, включая устойчивость к лекарствам, вторжение и резкие изменения экспрессии генов.«Поскольку солидные опухоли быстро растут, они растут в условиях ограниченного окружения», — сказал Майкл Мак из Университета Стоуни-Брук, старший автор исследования, опубликованного в Cancer Research, журнале Американской ассоциации исследований рака. «Это заставляет опухолевые клетки (и прилегающие ткани) испытывать сжимающие силы, поэтому клетки по мере роста сжимаются в условиях ограниченных границ и друг против друга. Мы стремились изучить, как это сжатие может способствовать прогрессированию опухоли».«Быстрорастущая опухоль печени в жесткой фиброзной ткани, часто ассоциируемая с раком печени, может оказывать значительное механическое давление на раковые клетки, что мы количественно продемонстрировали с помощью вычислительной модели», — сказал соавтор исследования Сянъюй Гун из лаборатории Мака. «Затем мы создали экспериментальную платформу in vitro , высококонтролируемую экспериментальную установку вне тела, чтобы систематически исследовать, как длительное сжатие может усугубить рак печени».Исследователи использовали инновационные методы для применения сжатия, оказывая механическое давление путем приложения груза поверх опухолевых клеток и используя гиперосмотическую среду — раствор с более высокой концентрацией растворенного вещества, чем клетки, заставляющий воду выходить из клеток — для осмотического сжатия клеток, чтобы имитировать условия, которые раковые клетки испытывают в солидных опухолях. Они обнаружили, что это механическое напряжение вызывает существенные транскрипционные изменения или изменения в процессе, где ДНК копируется в РНК, что напрямую влияет на экспрессию генов. В частности, наблюдалось истощение специфичных для печени маркеров и увеличение генов, связанных с прогрессированием рака.Дальнейшие исследования показали, что сжатие привело к увеличению активности белка Rac1, который, как известно, стимулирует образование клеточных выступов или внешних расширений клеточной мембраны, которые облегчают миграцию и инвазию клеток. Эта активность также заставила белок, ассоциированный с Yes (YAP), переместиться в ядро, что гарантирует выживание клеток даже при интенсивном механическом напряжении. Кроме того, исследование показало, что сжатие влияет на внутриклеточную кальциевую сигнализацию, вызывая у клеток развитие устойчивости к апоптозу — процессу запрограммированной гибели клеток.Результаты показывают, что даже кратковременное воздействие сжатия может привести к тому, что раковые клетки станут более агрессивными, устойчивыми к лекарствам и инвазивными. Исследователи надеются, что их результаты проложат путь для инновационных методов лечения рака, которые будут учитывать как биологические, так и физические факторы роста и развития рака.«Понимание влияния сжатия на клетки рака печени открывает новые двери для терапевтических вмешательств», — сказал Мак. «Наше исследование предполагает, что нацеливание на пути, затронутые сжатием, такие как ингибирование активности Rac1 или изменение кальциевой сигнализации, может быть эффективной стратегией для уничтожения раковых клеток, адаптированных к сжатию».

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