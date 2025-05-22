В Петербурге создали программу для выявления бессонницы по электроэнцефалограмме

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создала инновационную программу, позволяющую выявлять признаки бессонницы у людей на основе анализа сигналов электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Разработка позволяет объективно оценивать качество сна, что необходимо для подбора верной терапии."Алгоритм и программа разработаны на основе информации из базы данных физио.нет. Уникальность проекта заключается в использовании двух методов математической обработки: спектрального и корреляционного. С их помощью сравниваются сигналы по выделенным признакам, и выводится результат возможного развития бессонницы. Такая программа может стать отличным инструментом у врачей в принятии решений", - привели в пресс-службе слова разработчицы проекта Оксаны Беззубковой.Уточняется, что программа анализирует данные ЭЭГ-мониторинга, регистрируя биоэлектрическую активность головного мозга во время сна. Ключевым фактором в алгоритме является выявление высокоамплитудных составляющих в затылочных каналах ЭЭГ. Наличие таких вспышек, характерных для глубокой фазы сна, свидетельствует о том, что человек спит. Отсутствие этих признаков указывает на возможное состояние бодрствования и, как следствие, наличие бессонницы.Как отметили в пресс-службе, разработка позволяет объективно оценивать качество сна. В отличие от субъективных оценок предлагаемый метод основан на анализе физиологических показателей. Это особенно важно, учитывая, что полисомнография - традиционный метод диагностики нарушений сна может вызывать дискомфорт и искажать результаты из-за большого количества датчиков. Программа, разработанная студенткой, может стать минимально инвазивным инструментом для выявления бессонницы.

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