7 продуктов, которые помогут избавиться от второго подбородка

Второй подбородок – результат прожитых лет, избыточного веса и вредных привычек. Даже если вы 30-летняя стройная как тростиночка женщина, но при этом имеете привычку читать лежа, у вас может появиться второй подбородок! А уж похудев, вы наверняка обнаружите, что кожа под подбородком не такая эластичная, как хотелось бы – вместо того, чтобы подтянуться, некрасиво обвисла. Что же делать? Хорошие способы, которые помогут избавиться от второго подбородка – это массаж и специальные упражнения для шеи. Кроме того, рекомендуем вам воспользоваться этими продуктами.Масло какаоМасло какао – отличное средство для увеличения эластичности кожи, следовательно, оно поможет избавиться от второго подбородка природным способом. Все, что вам надо делать – это наносить его на кожу шеи и массажными движениями втирать в кожу. Лучше такую процедуру делать вечером, но не прямо перед сном, а минут за 20 до того, как ложиться в постель.Яичный белокЯичный белок помогает подтянуть кожу, делает ее более здоровой и эластичной. Вы можете сделать самую простую маску: взбить яичный белок (без желтка) и нанести его на кожу лица и шеи. Когда белок высохнет, смойте маску и нанесите на кожу увлажняющий крем. Такую маску можно повторять несколько раз в неделю, а если вам нужны быстрые результаты – проведите экспресс-омоложение кожи, пользуясь этой маской ежедневно в течение одной недели.Зеленый чайОн великолепно тонизирует, содержит антиоксиданты, которые борются со старением. Поэтому зеленый чай незаменим в рационе тех, кто хочет, чтобы кожа выглядела молодо и подтянуто. Зеленый чай ускоряет метаболизм, за счет этого кожа лучше обновляется. Наиболее эффективно пить зеленый чай по утрам, натощак. Кроме того, вы можете делать маски для шеи на основе зеленого чая: измельчите листья зеленого чая, смешайте его с кефиром или сметаной, после чего нанесите на лицо и шею. Такая маска дает практически мгновенный эффект: ваша кожа будет выглядеть более подтянутой.ДыняБета-каротин, в изобилии содержащийся в дыне, делает нашу кожу красивой и сияющей. Кроме того, дыня – весьма диетический продукт, и ее можно смело включать в состав диеты. Дыня обогащает организм полезными веществами, повышает тонус кожи, предотвращает ее обвисание. Для того чтобы кожа под подбородком стала более упругой, можно делать маски из сока дыни: нанесите свежеотжатый сок дыни на подбородок, подождите, пока он полностью высохнет (минут 15-20), и смойте теплой водой.ЯблокиСвежеотжатый яблочный сок полезно употреблять как вовнутрь, так и для масок! Вы можете смешать его с соком дыни или нанести чистый яблочный сок на зону второго подбородка. Благодаря своим антиоксидантным свойствам яблочный сок подтянет кожу и сделает ее более молодой с виду.МолокоЕсли вас сильно волнует наличие второго подбородка, попробуйте провести экспресс-курс массажа или масок с применением молока. Нанесите теплое молоко на область шеи и подбородка, слегка помассируйте несколько минут, затем смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем. Такой массаж подтянет кожу в районе второго подбородка. Для того чтобы эффект был заметен, делайте такой массаж несколько раз в день на протяжении недели.Также можно приготовить маску из молока и меда, нанести ее на зону второго подбородка и подержать 10 минут. Делайте такую маску каждый день в течение недели – и вы сразу заметите результат.Оливковое маслоЕжедневно массируйте лицо и шею, нанеся на них теплое оливковое масло. Регулярно массируя кожу в течение 20 минут каждый день, вы вскоре заметите, что кожа на подбородке стала провисать значительно меньше.

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