Чем опасна физиотерапия при гипертонии и диабете, объясняет врач Вахмистрова

Можно ли соглашаться на физиотерапию при серьезных заболеваниях и какова реальная польза этих методов лечения? Среди врачей до сих пор ведутся ожесточенные споры.Физиотерапия — это раздел медицины, использующий природные и физические факторы в терапии различных заболеваний и восстановления после травм. О реальной пользе и эффективности физиотерапии рассказала врач первой категории, физиотерапевт, заведующая ФТО «ОН КЛИНИК» Людмила Вахмистрова.Что используют в рамках физиотерапииМетоды физиотерапии воздействуют на организм без лекарств, стимулируя его собственные защитные силы и механизмы самовосстановления. К числу физиотерапевтических методов относят следующие:электротерапия — электрический ток стимулирует работу мышц, уменьшает боли и отек (например, электрофорез, диадинамические токи, ТENS-терапия);магнитотерапия — благодаря работе магнитного поля в тканях улучшается кровообращение и обменные процессы;ультразвуковая терапия — УЗ-волны уменьшает выраженность воспаления, стимулирует регенерацию тканей;лазеротерапия — особенно она эффективна при снятии болевого синдрома, стимуляции регенерации и противовоспалительного действия;теплолечение — применение тепла (парафиновые аппликации, грязелечение) для расслабления мышц, улучшения кровообращения;криотерапия — использование холода (ледяные компрессы) для уменьшения отеков и боли;механотерапия, включая лечебную гимнастику, массаж.Когда используют физиотерапиюЭти методы показаны при огромном количестве заболеваний, например, опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, травмы), нервной системы (невралгии, радикулиты), кожных и др.Однако не все болезни можно лечить при помощи физиотерапии. Она не может заменить хирургическое вмешательство или медикаментозную терапию в случаях, когда это нужно. Тем не менее даже при серьезных патологиях показывает отличные результаты.Физиотерапия при диабетеЭти методы лечения могут быть эффективными в устранении сопутствующих осложнений. Например, своевременно проведенное лечение снижает риски диабетической нейропатии (поражения нервов), ангиопатии (поражения сосудов) и диабетической стопы. При диабете могут быть рекомендованы:электротерапия (ТENS-терапия) для уменьшения боли при нейропатии;магнитотерапия для улучшения кровообращения в конечностях;лазеротерапия для заживления ран и язв на стопах;лечебная гимнастика для поддержания возможности двигаться и улучшения общего состояния.Однако физиотерапию не проводят при декомпенсированной форме диабета, наличии открытых ран и язв (кроме лазеротерапии, применяемой при лечении язв), острых воспалительных процессах. Важно контролировать уровень глюкозы в крови перед и после процедур.Чем поможет физиотерапия при гипертонииПри гипертонии физиотерапия применяется в качестве вспомогательного метода лечения, способствующего снижению артериального давления и улучшению общего состояния.Используют:магнитотерапию, которая нормализует тонус сосудов;электросон, помогающий нормализовать работу нервной системы и снизить стресс (основной фактор риска);лечебную гимнастику для улучшения кровообращения и снижения веса.Но использовать методы физиотерапии не рекомендовано при гипертоническом кризе, тяжелом течении атеросклероза сосудов и выраженных нарушениях сердечного ритма. Всегда нужно контролировать артериальное давление до и после процедур.Физиотерапия при онкологииВажно отметить, что физиотерапия не заменяет основное лечение и используется исключительно для улучшения качества жизни и самочувствия пациентов. Все процедуры проводятся только после консультации с онкологом, который занимается лечением и исключительно в период ремиссии. Применение физиотерапии помогает:уменьшить выраженность болевого синдрома (например, помогут электротерапия, магнитотерапия, лазеротерапия);улучшить качество жизни (например, помогут лечебная гимнастика, массаж — они поддерживают кровоснабжение в тканях, помогают сохранить подвижность и объем движений);ускорить реабилитацию после операции или химиотерапии.Когда физиотерапия не используетсяФизиотерапия — эффективный метод лечения и реабилитации, но не панацея. Она используется в рамках комплексного подхода к лечению, в сочетании с медикаментозной терапией и другими методами. Перед началом физиотерапевтического лечения нужно проконсультироваться с врачом для исключения противопоказаний. Основные противопоказания для проведения физиотерапии:острые инфекционные заболевания;кровотечения;серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы (в острой стадии);онкологические заболевания в стадии обострения;наличие кардиостимулятора (электротерапия);индивидуальная непереносимость определенных физических факторов, например, холода, магнитного поля.Только врач может определить показания и противопоказания к применению того или иного метода, учитывая индивидуальные особенности пациента. Важно помнить, что физиотерапия может помочь снизить лекарственную нагрузку, улучшить качество жизни и ускорить процесс выздоровления, но только при правильном и грамотном ее применении.

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