Базилик и другие травы и специи, которые естественным образом снизят давление

Повышенное кровяное давление встречается у каждого третьего жителя Соединённых Штатов. Оно может также привести к болезням сердца и инсульту. Вот какие травы и специи помогают справиться с этой проблемой.Базилик. В его состав входит антиоксидант эвгенол, который действует как естественный блокатор кальциевых каналов. За счёт этого базилик расслабляет кровеносные сосуды и не даёт кальцию проникать туда, где его быть не должно.Чеснок. Аллицин в чесноке помогает расслабить кровеносные сосуды, способствует здоровому кровообращению. В некоторых исследованиях отмечается, что экстракт чеснока может так же влиять на артериальное давление, как некоторые лекарства.Тимьян. Он содержит много розмариновой кислоты, которая поддерживает кровоток, расслабляет кровеносные сосуды, борется с воспалением. Согласно некоторым исследованиям, она может блокировать ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), что значительно снижает кровяное давление.Петрушка. Это хороший источник витамина С и каротиноидов. Эти антиоксиданты снижают артериальное давление и уровень "плохого" холестерина.Семена сельдерея. Они действуют как блокаторы кальциевых каналов и снижают давление. Ещё в них много клетчатки, которая важна для здоровья сердца.Имбирь. Он способствует здоровому кровообращению, работает как блокатор кальциевых каналов и ингибитор АПФ.Корица. Исследования на людях демонстрируют, что постоянное употребление корицы помогает поддерживать здоровое артериальное давление.

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