Россиянам раскрыли неожиданный способ снизить уровень сахара в крови

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неожиданный способ снизить уровень сахара в крови. Он порекомендовал для этого есть корень имбиря.Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли имбирь снижает уровень сахара в крови, предположила, что этот продукт не обладает таким свойством. Врач опроверг утверждение девушки.«На самом деле — да. Два грамма корня имбиря действительно приводят к снижению уровня сахара в крови», — отметил Агапкин.

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