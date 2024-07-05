Россиянам раскрыли неожиданный способ снизить уровень сахара в крови
Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли имбирь снижает уровень сахара в крови, предположила, что этот продукт не обладает таким свойством. Врач опроверг утверждение девушки.
«На самом деле — да. Два грамма корня имбиря действительно приводят к снижению уровня сахара в крови», — отметил Агапкин.
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