Специалисты рассказали, с каким гарниром полезно есть мясо
Речь, как сообщает "Волгоградская правда.ру", идет об овощах и зелени. Ведь именно они несут в себе огромное количество витаминов и микроэлементов, которые способны максимально продуктивно влиять на организм человека. Кроме того, здесь содержатся нутриенты, способные расщеплять жиры, белки и углеводы, а это позволяет поддерживать фигуру.
Также овощи и зелень богаты клетчаткой. А она положительно влияет на здоровье кишечника, подпитывая его микрофлору.
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