Специалисты рассказали, с каким гарниром полезно есть мясо

У каждого есть свой любимый гарнир к мясу: кто-то предпочитает картофельное пюре, другие же видят идеальным вариантом макароны или гречневую кашу. Однако есть, по мнению специалистов Роспотребнадзора, оптимальный гарнир, способный принести максимальную пользу.Речь, как сообщает "Волгоградская правда.ру", идет об овощах и зелени. Ведь именно они несут в себе огромное количество витаминов и микроэлементов, которые способны максимально продуктивно влиять на организм человека. Кроме того, здесь содержатся нутриенты, способные расщеплять жиры, белки и углеводы, а это позволяет поддерживать фигуру.Также овощи и зелень богаты клетчаткой. А она положительно влияет на здоровье кишечника, подпитывая его микрофлору.

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