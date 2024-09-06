Влияние крахмала в хлебе на ощущение сытости и метаболизм

Информация освещает различие между резистентным и нерезистентным крахмалом и его влияние на чувство сытости и обмен веществ. Резистентный крахмал обладает полимерной структурой, что делает его переваривание и всасывание длительным процессом, благодаря чему человек дольше ощущает сытость. В отличие от него, нерезистентный крахмал быстро переваривается и всасывается, что приводит к более частому чувству голода.В муке присутствуют оба вида крахмала, и их соотношение определяет свойства конечного продукта. Пшеничная мука из твердых сортов пшеницы, ржаная и гречневая мука содержат больше резистентного крахмала. Однако, при ферментации крахмала, происходящей в процессе приготовления теста, его свойства могут измениться. Современные дрожжи с высокой ферментной активностью способствуют быстрому перевариванию крахмала, что делает такие продукты менее полезными для организма.В отличие от дрожжей, закваска содержит медленные дрожжи и лактобактерии, которые способствуют медленному молочнокислому брожению. Это сохраняет большую часть резистентного крахмала и делает продукт более полезным. Хотя изделия на закваске требуют больше энергии на переваривание, они обеспечивают медленное всасывание и более длительное чувство сытости.Таким образом, продукты на закваске, несмотря на одинаковое количество калорий, оказывают более благоприятное влияние на обмен веществ, в то время как дрожжевые изделия быстро перевариваются и всасываются.

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