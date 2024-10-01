Один из немногих источников витамина B12: врач Гинзбург ответил, кому необходимо красное мясо

Врач-диетолог Михаил Гинзбург: красное мясо – великолепный источник витаминов B12 и D3, железа, белка.Врач Гинзбург ответил, кому необходимо красное мясо. В разговоре с «Вечерней Москвой» он сообщил, что свинина, говядина, баранина и конина должны присутствовать в рационе людей моложе 40 лет. В красном мясе содержатся витамины B12, D3, железо и качественный белок.«Именно красное мясо является одним из немногочисленных источников животного витамина B12», - подчеркнул он в комментарии «Вечерней Москве».В чем ценность витамина В12? Он важен для кроветворения, так как является участником синтеза новых клеток крови, в частности, эритроцитов с образованием гемоглобина и метилкобаламина. При дефиците витамина В12 возникают проблемы с периферической нервной системой. Кроме того, нехватка В12 влияет на склонность к возрастным когнитивным нарушениям, деменции.Гинзбург обратил внимание и на то, что красное мясо, богатое железом, по-особому полезно в рационе женщин, у которых сохранена менструальная функция.Еще одна причина не отказываться от красного мяса, – это содержащийся в его составе витамин D3, необходимый для крепкого иммунитета. По словам Михаила Гинзбурга, в преддверии холодного зимнего сезона значимость данного вещества для организма резко возрастает, так что разумное употребление мяса может помочь сохранить здоровье в трудный период. Любителям свинины Гинзбург напомнил, что такое мясо, будучи более жирным, способствует набору лишнего веса у малоподвижных людей.Также врач констатировал, что увлекаться мясом небезопасно зрелым людям – по мере старения организма его употребление может с большей вероятностью провоцировать опасные последствия.«У людей старше 40 лет потребление мяса может вызвать образование токсических веществ в процессе метаболизма, от чего страдает кишечная микрофлора. Иногда определенные аминокислоты, которые содержатся в мясе, превращаются в токсические производные в организме человека», - предупредил известный диетолог.

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