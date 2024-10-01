Можно ли похудеть, съев пирожное или конфету до, а не после обеда

Существует мнение: определенный порядок блюд помогает справиться с перееданием. Более того, одна из теорий предлагает есть сладкое до основного приема пищи, а не после. Работает ли этот метод?Первое, второе и компот, а лучше — чай с конфетой. Мы привыкли, что десерт надо есть после еды. Даже детей учим: «Не ешь сладкого перед обедом, аппетит перебьешь».Но что, если употребить сладости перед едой, перебить аппетит и тем самым предотвратить переедание? В последнее время в Интернете появилось модное течение, известное как «последовательность питания». Люди выкладывают в соцсетях видеоролики, на которых рассказывают, как определенный порядок блюд помогает им отказаться от ненужных перекусов и даже похудеть.Одни считают, что перед ужином стоит съесть тарелку салата или овощей. Другие, прежде чем съесть углеводную пищу вроде риса или макарон, обязательно погрызут орехи. А третьи убеждены, что десерт до, а не после еды защищает от переедания.Сладкое перед обедомВ 2014 году ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу: употребление десерта в начале трапезы приводит к тому, что люди съедают меньше во время следующего приема пищи.Авторы выдвинули гипотезу, что фермент глюкокиназа может влиять на нашу тягу к сладкому. Глюкокиназа участвует в распознавании глюкозы в печени и поджелудочной железе. Она присутствует в гипоталамусе — области мозга, которая регулирует пищевое поведение.Опыты на грызунах показали: когда крысы обходятся без еды в течение 24 часов, активность глюкокиназы в центре регуляции аппетита в гипоталамусе резко возрастает. Это приводит к тому, что в дальнейшем они съедают больше сладкого — их тяга к углеводам усиливается.Глюкоза — топливо для мозга. А если ее не хватает, глюкокиназа дает команду организму: нужно устранить этот дефицит. Поэтому теоретически, если сначала съесть сладкую пищу, мозг быстро определит, что съедено достаточно. А значит, риск переесть будет меньше.И все-таки врачи не советуют такой принцип питания.«Это может иметь обратный эффект, — говорит изданию Daily Mail диетолог Клэр Торнтон-Вуд. — Человек сначала съест много сладкого, которое имеет очень низкую пищевую ценность. Он быстро насытится и пропустит основную пищу, не получив жизненно важные питательные вещества, включая белок, клетчатку, витамины и минералы. Кроме того, употребление большого количества сладкой пищи может активировать ключевые центры удовольствия в мозге. Это приведет к тому, что люди будут есть еще больше, чтобы себя порадовать».К тому же сладкое на голодный желудок приводит к резкому скачку глюкозы в крови. А ведь именно стабильный уровень сахара связан с меньшей тягой к еде, снижением веса и низким риском развития диабета.Сначала мясо и овощи, потом углеводыСнизить скачки сахара в крови помогает другой принцип питания. Японские ученые из Университета Каназавы предлагают есть мясо и овощи за полчаса до углеводов.В их исследовании участники, которые употребляли рис в конце еды, имели значительно более низкий рост уровня сахара в крови и инсулина, чем те, кто сначала обедал рисом.Врачи называют это «преднагрузкой» и советуют употреблять белки, жиры или клетчатку перед едой, богатой углеводами.«Белок стимулирует выработку инсулина. А значит, когда углеводы попадут в кровоток, они быстрее выводятся. Отсюда и снижение уровня сахара в крови», — говорит профессор Сара Берри, диетолог из Королевского колледжа Лондона.В свою очередь, клетчатка и жиры замедляют всасывание углеводов, тем самым снижая гликемический индекс.Кстати, исследование Университета штата Пенсильвания (США), показало: люди, которые едят салат перед основным приемом пищи, потребляют примерно на 12% меньше калорий в целом.Суп перед едойХорошая новость для любителей жидкого. Другое исследование Университета штата Пенсильвания показало, что тарелка овощного супа перед основной едой снижает общее потребление калорий на 20%.«Салаты и овощные супы богаты клетчаткой, которая объемна и быстро наполняет желудок. Поэтому, когда подается основное блюдо, вы, вероятно, уже не так голодны, а значит, съедаете немного меньше», — говорит диетолог Сара Берри.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки