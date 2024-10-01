«Может быть опасен для человека»: врач Умнов указал на вредные свойства кефира

Хирург Александр Умнов рассказал, когда выпитый кефир может стать причиной боли в животе, изжоги или других неприятных ощущений.Врач Умнов заявил:«Несмотря на полезные свойства, кефир может быть опасен для человека».В частности, отметил медик, потенциально опасно употреблять кефир, который простоял какое-то время незакрытым. По словам Умнова, в таком кефире (особенно если емкость с ним была открыта достаточно долго) гибнут ценные кисломолочные бактерии. В результате напиток становится источником одних лишь дрожжей, и его употребление способно вызывать брожение в пищеварительном тракте, вздутие и диарею, нарушая работу кишечной микрофлоры.Врач подчеркнул, что кефир нельзя употреблять людям, у которых имеются гастрит или язвенная болезнь. Данному продукту присуща достаточно высокая кислотность, под влиянием которой активно выделяется желудочный сок. При названных патологиях это чревато возникновением дискомфорта, болей, изжоги.Кроме того, в кефире содержится лактоза (молочный сахар), которую не переносят многие люди. В этом случае его прием тоже может провоцировать неприятные симптомы, свидетельствующие о нарушенном пищеварении, или симптомы, напоминающие аллергические проявления.«На кефир также плохо реагируют люди с аллергией на молочный белок. Если у вас наблюдаются высыпания, зуд, отечность или затрудненное дыхание после употребления кефира, лучше прекратить его пить и проконсультироваться с врачами», - констатировал эксперт.

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