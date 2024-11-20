Нижегородский врач назвала мифом связь между сладким и сахарным диабетом
Специалист рассказала, что напрямую диабет от сладкого не развивается. Однако здесь есть большое «но». Частое употребление сладкого (мучного, жирной пищи) приводит к увеличению массы тела, потому что им легче «перебрать» калорий. Все это создает условия для развития сахарного диабета 2-го типа (самого распространенного вида диабета в мире).
Врач пояснила, при нем ткани и органы больше не реагируют на инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой.Читайте также«Привыкание к антибиотикам убивает людей». Откровенное интервью с иммунологом Аллой Тарасовой
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