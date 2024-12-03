Чтобы избежать инсульта: невролог рассказала, как держать под контролем уровень холестерина

Привычкой держать под контролем свой уровень холестерина нужно обзавестись уже в 20-летнем возрасте, считает невролог Галина Чудинская.В определенном количестве холестерин необходим организму. Наше тело использует его для строительства клеток и выработки гормонов. Но при повышении уровня холестерина в кровеносных сосудах с большой вероятностью образуются бляшки, из-за чего развивается атеросклероз, ведущий к болезням сердца и инсультам.«Высокий уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) приводит к формированию атеросклеротических бляшек в сосудах, увеличивая риск ишемического инсульта», - заявила невролог Галина Чудинская.Врач отметила: чтобы избежать раннего инсульта или инфаркта, необходимо держать контролировать свой холестерин. Невролограссказала, что помогает держать под контролем уровень холестерина в крови.Коррекция питания. По словам Чудинской, отдавать предпочтение в повседневном рационе следует продуктам, богатым клетчаткой. Одновременно следует сокращать употребление насыщенных жиров.Проверка давления. Невролог подчеркнула, что при диагностированной гипертонии артериальное давление необходимо поддерживать на уровне ниже 140/90 мм рт. ст.Отказ от вредных привычек. Для нормализации уровня холестерина важно отказаться от курения, ограничить употребления алкоголя. Чудинская обратила внимание, что табачный дым и чрезмерное потребление спиртных напитков оказывают разрушительное воздействие на сосуды.Физическая активность. Врач рассказала, что значительно снизить риск развития инсульта за счет оздоровления сосудов помогает даже умеренная физическая активность. Одним из лучших способов добиться этого является ходьба.Проверки уровня сахара в крови. Невролог предупредила: повышенное содержание сахара в крови способствует повреждению сосудов и увеличивает вероятность инсульта.Галина Чудинская резюмировала в разговоре с «Газетой.ru»:«Сдавать анализ на холестерин нужно каждые пять лет, начиная с возраста 20 лет».

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