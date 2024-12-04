Учёные открыли новую причину облысения из-за спиртного

Если вы с тревогой осматриваете линию роста волос, у нас для вас плохие новости: учёные обнаружили связь между употреблением алкоголя и выпадением волос.Исследователи из Пусанского национального университета обнаружили, что люди, регулярно употребляющие алкоголь, в 1,4 раза чаще страдают андрогенной алопецией (АГА).Андрогенная алопеция — самая распространённая форма потери волос, от которой страдают миллионы мужчин и женщин во всем мире. Предыдущие исследования показали, что это состояние в первую очередь обусловлено генетическими и гормональными факторами.Однако новая работа дополняет растущие доказательства того, что факторы образа жизни также могут иметь значение. Анализ показал, что у пьющих людей вероятность выпадения волос в 1,4 раза выше, чем у непьющих.Хотя исследователи не изучали причину этой связи, они полагают, что она может быть связана с ацетальдегидом — побочным продуктом метаболизма алкоголя. «Одна из гипотез заключается в том, что ацетальдегид, побочный продукт метаболизма алкоголя, может влиять на иммунную среду кожи головы — факторы, которые потенциально могут способствовать возникновению АГА», — пояснили они в своем заявлении.Хотя выпадение волос беспокоит многих мужчин, на самом деле облысение имеет ряд преимуществ. Исследования показали, что лысина у мужчин рассматривается как неопасная форма социального доминирования. Лысые мужчины также считаются более социально зрелыми, умными, образованными и честными по сравнению с мужчинами с густой шевелюрой.

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