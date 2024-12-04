Физиолог Крымцева: опасность сна на левом боку для сердца – это предубеждение

Засыпая на левом боку, не нужно бояться навредить сердцу. Полезные и вредные позы для сна назвала физиолог Татьяна Крымцева.Физиолог Крымцева рассказала: спать и засыпать на левом боку для человека не только не вредно, но и полезно. В частности, такая поза для сна предпочтительна для профилактики изжоги, объяснила специалист. Когда человек спит на левом боку, уменьшается вероятность заброса кислого желудочного содержимого в пищевод – это обусловлено объясняется строением желудка. В результате лучше сохраняется слизистая оболочка пищевода: она не обжигается кислотой, не травмируется, не подвергается эрозийному процессу.Мнение об опасности сна на левом боку для сердца Крымцева назвала предубеждением.«То, что спать на левом боку нежелательно для работы сердца, — предубеждение. При этом сердечникам можно посоветовать выбирать для сна высокую подушку», - уточнила физиолог в беседе с «Известиями».Что касается позы на спине, такое положение тела комфортно для позвоночника однако в этом случае возникает риск храпа или апноэ, предостерегла эксперт.Сон на животе Крымцева назвала опасным. У человека, спящего таким образом, возникают проблемы с дыханием, происходит сдавливание внутренних органов, появляется напряжение в шейном отделе позвоночника, уточнила физиолог.«Важным условием для полноценного ночного отдыха и крепкого сна является удобная постель. Матрас должен быть достаточно жестким и поддерживать позвоночник в естественном положении, а спальное место не должно стеснять человека во время сна», - резюмировала специалист.

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