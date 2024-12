Названы ключевые питательные вещества для здоровья мозга, сердца и печени

Как известно, еда оказывает мощное воздействие на мозг, сердце и печень — три важнейших органа тела. Наука показала, что определенные питательные вещества могут помочь этим органам функционировать лучше, защитить их от повреждений и даже замедлить старение.Для здоровья мозга жирные кислоты омега-3 часто называют «лучшими друзьями мозга». Эти полезные жиры, содержащиеся в рыбе, такой как лосось, скумбрия и сардины, играют ключевую роль в формировании клеток мозга и поддержании их структуры.Исследования показывают, что омега-3 могут улучшить память, концентрацию внимания и даже снизить риск депрессии и слабоумия. Один большой обзор исследований, опубликованный в журнале Neurology, показал, что люди, которые регулярно потребляют омега-3, как правило, имеют лучшую когнитивную функцию с возрастом.Антиоксиданты — еще одна группа питательных веществ, критически важных для здоровья мозга. Черника, шпинат и темный шоколад полны антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, вредными молекулами, которые могут повредить клетки мозга.Исследования Гарвардской медицинской школы показали, что диеты, богатые антиоксидантами, могут снизить риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Витамины E и C особенно полезны для защиты клеток мозга от окислительного стресса.Когда дело касается сердца, жирные кислоты омега-3 снова являются звездным питательным веществом. Они помогают снизить уровень плохого холестерина, уменьшить воспаление и предотвратить образование тромбов, все это защищает от болезней сердца.Знаковое исследование «GISSI-Prevenzione Trial» показало, что люди, принимающие добавки омега-3 после сердечного приступа, реже испытывают будущие проблемы с сердцем. Помимо рыбы, льняное семя и грецкие орехи являются прекрасными растительными источниками омега-3.Клетчатка — еще один невоспетый герой для здоровья сердца. Такие продукты, как овес, бобы и цельные зерна, помогают снизить уровень холестерина, связываясь с ним в пищеварительной системе и выводя его из организма.Американская кардиологическая ассоциация уже давно рекомендует употреблять не менее 25–30 граммов клетчатки в день для поддержания здоровья сердца.Магний также имеет решающее значение для здоровья сердца, поскольку он помогает поддерживать регулярный сердечный ритм и поддерживает функцию кровеносных сосудов. Магний содержится в листовой зелени, орехах и семенах.Исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показало, что более высокое потребление магния связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.Печень, естественный орган детоксикации вашего тела, также получает пользу от определенных питательных веществ. Расторопша, растение, богатое силимарином, использовалось на протяжении столетий для поддержания здоровья печени. Современные исследования подтверждают, что силимарин может помочь восстановить клетки печени и защитить их от токсинов.Чеснок — еще один полезный для печени продукт. Он содержит соединения, которые активируют ферменты печени для вымывания токсинов, и исследования показывают, что он может помочь уменьшить жировые отложения в печени.Холин также необходим для работы печени. Этот питательный элемент, содержащийся в яйцах, курице и соевых бобах, помогает выводить жиры из печени. Дефицит холина может привести к состоянию, называемому неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), которое становится все более распространенным.Исследования Национального института здравоохранения показывают, что добавки холина могут помочь обратить вспять повреждение печени у людей с НАЖБП.Наконец, употребление зеленого чая может быть простым способом поддержать здоровье печени, сердца и мозга одновременно. Зеленый чай богат катехинами, мощными антиоксидантами, которые уменьшают воспаление и окислительный стресс.Исследование, опубликованное в The Journal of Hepatology, показало, что употребление зеленого чая связано с улучшением уровня печеночных ферментов у людей с заболеваниями печени.Выбирая продукты, богатые питательными веществами, такие как жирная рыба, листовая зелень, цельные зерна, орехи и красочные фрукты, можно помочь своему мозгу оставаться острым, сердцу биться сильнее, а печени функционировать бесперебойно. Небольшие, но последовательные изменения в рационе могут оказать большое влияние на долгосрочное здоровье.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки