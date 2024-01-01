Профессор Пантелеев разъяснил, почему весной и после отпуска растет риск заболеть туберкулезом

Заразиться туберкулезом не так-то просто, как может казаться на первый взгляд. Даже если вы часто ездите в автобусе, который идет в тубдиспансер. А реально заболеть и того сложнее. И ваши вчерашние попутчики тут ни при чем.На днях Центр Гамалеи заявил о завершении третьей фазы клинических испытаний новой вакцины от туберкулеза «ГамТБвак», которая будет применяться не только для профилактики, но и для лечения болезни у взрослых. Обещают, что работу полностью закончат в следующем году. Новые противотуберкулезные вакцины разрабатывают также и в других научных центрах страны.Пока же для защиты от туберкулеза в России существует всего одна-единственная вакцина — БЦЖ, которую вводят малышам в первые дни жизни, а потом делают ревакцинацию в 7-летнем возрасте. По словам специалистов, она снижает риск заболеть и при этом защищает детей с неокрепшим иммунитетом от развития генерализованных форм болезни, когда туберкулез поражает не только легкие, но и другие органы. Однако действия вакцины БЦЖ хватает примерно на 10 лет, а дальше — как повезет.Кто больше других рискует заразиться туберкулезом, почему заражение не значит болезнь и при чем тут любовь к загару? Об этом и не только «Доктор Питер» узнал у Александра Пантелеева, главного внештатного специалиста-фтизиатра комитета по здравоохранению Петербурга.Болеют меньше, а лечат быстрееЗаболеваемость туберкулезом в России снижается. Не смогла повлиять на эту тенденцию даже пандемия ковида, хотя специалисты опасались этого. Если в 2020 году показатель заболеваемости по стране был 32,4 на 100 тысяч населения, то в 2024-м, по предварительным данным, он уменьшился до 26.В Петербурге за это время заболеваемость снизилась с 24,3 до 16,3 на 100 тысяч населения. По словам Александра Пантелеева, для города это уже третий исторический минимум.«В Петербурге впервые серьезно уменьшилось и количество новых случаев: в 2024 году было выявлено всего 912 заболевших. Еще три года назад их было больше 1,1 тысячи. А если говорить о распространенности, то на начало 2025 года в городе на учете фтизиатров состояли 1064 больных туберкулезом. Для сравнения: в 1965 году в Ленинграде болели 35 тысяч человек», — рассказал Александр Пантелеев.Хотя ситуация в разных регионах, как добавляет специалист, все-таки отличается: в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке она до сих пор остается тяжелой.Летальность некогда смертельной болезни в целом тоже стремится вниз. В Петербурге она составляет уже 0,9, в прошлом году было зафиксировано 50 смертей от туберкулеза. Умирают, как правило, те, у кого болезнь выявили слишком поздно, кто не ходит по врачам или имеет другие серьезные хронические болезни, тот же ВИЧ.Между тем излечиться даже от лекарственно устойчивого туберкулеза можно полностью и намного быстрее, чем это было раньше. Как говорит Александр Пантелеев, с начала 2025 года врачи начали применять новые лекарства и короткие схемы терапии, благодаря которым удалось достичь большого прогресса. Больного теперь можно поставить на ноги за 6-9 месяцев, хотя еще недавно на это уходило около полутора лет.Не от сырости, а от солнцаСчиталось, что туберкулез, или по-старому чахотка, «живет» там, где сыро и прохладно. Климат Петербурга как нельзя лучше подходит под эти критерии, да и болело в городе много людей. Но, как выясняется, климат здесь ни при чем.«Это очень старый миф, что мы чахоточная столица. Здесь просто в XIX веке была очень высокая концентрация населения, довольно плохие условия жизни, и это в первую очередь способствовало развитию туберкулеза. Я эту присказку всегда использую: туда, куда не заходит солнце, заходит врач. Это как раз про жителей подвалов, углов. И в XIX веке это было очень распространено, поэтому в Петербурге чахотки было очень много», — объясняет врач, отмечая, что тогда болели все — как бедные, так и аристократия.В то же время некая сезонность у болезни все же прослеживается. Сейчас ее сложно заметить — мало народу болеет, а вот по ретроспективным данным она видна. Например, во времена перестройки.«В 90-е годы была выявлена двухфазность регистрации туберкулеза. Первая волна приходилась на май — июнь. И это, как правило, были последствия эпидемии гриппа. Второй пик отмечался в сентябре — октябре. Как ни парадоксально, но его связывают с интенсивным солнечным облучением. Летом люди активно отдыхают на море, много загорают, а сильная инсоляция — фактор, временно снижающий иммунитет. Да, как ни странно, это так. Самый простой пример, который был в жизни, наверное, у каждого: в первые солнечные деньки, когда целый день проводишь на солнце, вечером вдруг поднимается температура, а на губах выскакивает герпес. Что это? А это как раз и есть последствия интенсивного солнечного облучения — короткий иммунодефицит. То есть избыток солнца несколько повышает риски», — рассказал специалист.Немного паранойи, или как не заразиться в метро или автобусеМногим кажется, что заболеть туберкулезом проще простого. Достаточно, например, поговорить с больным или постоять с кашляющим человеком в автобусе, который едет в тубдиспансер. Про автобус, кстати, не выдуманная история. Об этом страхе рассказала одна петербурженка.Как поясняет главный фтизиатр Петербурга, туберкулезом можно заразиться от больного человека, но, как правило, только при достаточно тесном и длительном контакте. Причем речь про соседство в закрытых, плохо проветриваемых помещениях — в квартире, офисе.«Вероятность заболеть от того, что вы 20 минут постояли рядом с пациентом в общественном транспорте или где-то в магазине, практически равна нулю. Туберкулез в несколько десятков раз менее заразная инфекция, чем тот же ковид или грипп. Теоретически можно получить латентную форму туберкулеза, то есть стать здоровым носителем микобактерии туберкулеза. Но даже это вовсе не означает, что вы когда-нибудь заболеете. А с учетом того, что почти на 6-миллионный город туберкулезом болеют всего тысяча человек, шанс их встретить на улице крайне мал», — говорит эксперт.А что касается автобусов и массово ездящих в них пациентов с туберкулезом, врач заверяет: это абсолютный миф.«Система надзора и госпитализации пациентов с заразными формами туберкулеза работает еще со времен Советского Союза. И в нашем городе в том числе. Такие больные доставляются в стационар, где проходят лечение. Они никуда не ездят, они лежат в больнице, пока остаются заразными. По этой причине посетителей в такие больницы не пускают — там действительно риски крайне высоки. А автобусы абсолютно точно не источник туберкулеза. Есть, конечно, пациенты, которые бегают от врачей и которых госпитализируют принудительно, но их буквально единицы», — заверяет Александр Пантелеев.Самих тубдиспансеров, по словам специалиста, тоже не стоит бояться. Там врачи обычно работают с людьми, переболевшими когда-то туберкулезом. Или туда приглашают на обследование так называемых контактных при выявлении очага инфекции — это по определению здоровые люди, которые продолжают ходить на работу, в магазины и так далее. К тому же за чистотой в таких учреждениях следят тщательнее обычного — с помощью регулярных обработок, бактерицидных ламп.Палочка Коха теперь не у каждого третьегоДа, так считалось долгое время: треть людей — здоровые носители микобактерии туберкулеза. То есть человек мог получить эту бактерию, например, в детстве, быть всю жизнь носителем и в итоге никогда не заболеть туберкулезом. Однако эти цифры, по словам фтизиатра, на сегодня устарели.«Это данные 70-80-х годов прошлого века, когда туберкулезом болели десятки тысяч и заражали микобактерией туберкулеза гораздо больше людей вокруг. Сейчас, напомню, в Петербурге всего тысяча больных. Недавнее исследование среди детей и подростков, у которых массово проводится туберкулинодиагностика (проба реакции Манту или диаскинтест), показало: инфицированность палочкой Коха составляет всего 0,3-0,5% среди общей популяции, а не 30%, как думали раньше. И мы этому очень рады, это очень низкие значения», — добавляет Александр Пантелеев.Дело — в иммунитетеВ нашем организме живет огромное количество разных бактерий и вирусов, в том числе патогенных. Среди них может быть и палочка Коха. Однако активизироваться и привести к болезни эта «плохая» бактерия может далеко не у всех.Так что же должно для этого случиться?«Случиться может что угодно: сильный стресс, серьезные болезни или что-то такое, из-за чего сильно упадет иммунитет. Например, в зоне повышенного риска люди с ВИЧ, бронхиальной астмой, диабетом или перенесшие трансплантацию органов, когда надо принимать лекарства, подавляющие иммунитет. Все они в целом более восприимчивы к любым инфекциям, включая туберкулез. Таких людей мы берем под наблюдение и в случае выявления латентной формы проводим им профилактическое лечение», — говорит врач.Если же у человека все в порядке с иммунитетом, то при встрече с болеющим его организм либо сразу уничтожит палочку Коха, либо остановит ее развитие — она останется в организме, но в спящем режиме. Это называется здоровое носительство, или латентный туберкулез. Проснется она когда-нибудь или нет — никто не знает. Тут как повезет.«Болезнь медленная, естественное течение туберкулеза длится 10-12 лет. Но самое неприятное, что первые полгода-год человек может ничего особо не чувствовать. Какая-то небольшая утомляемость, слабость, как после тяжелого трудового дня, и ничего более. На это многие не обращают внимания. Но у этого человека уже будут локальные изменения, и он может быть заразен. Поэтому мы настоятельно просим раз в 1-2 года проходить флюорографию, чтобы выявить как раз таких пациентов. Именно эту стадию мы и хотим поймать», — поясняет эксперт.И хотя специфических симптомов у туберкулеза на ранних стадиях нет, насторожить могут также следующие признаки:подкашливание, похожее на кашель курильщика;небольшое снижение веса;небольшая потливость, особенно по ночам;небольшое повышение температуры тела — не выше 37,2-37,3 градуса.«Позже симптомы становятся более выраженными. Кровохарканье, про которое часто говорят, бывает уже на самых поздних стадиях, да и то не часто», — заключил Александр Пантелеев.

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