Незаметная опухоль: может ли фиброма переродиться в рак?

Фибромы часто возникают на шее, горле и руках, при этом они могут длительное время оставаться незамеченными.Фиброма — это доброкачественная опухоль, состоящая из соединительной ткани, которая может появиться на коже, слизистых оболочках или внутри органов, вызывая дискомфорт или оставаясь незамеченной годами. О том, насколько высоким является риск перерождения такого образования в рак, MedikForum.ru рассказал онколог Андрей Воробьев.Откуда берется фиброма?Точная причина развития фибром до сих пор не установлена. Врачи предполагают, что многие фибромы возникают из-за наследственной предрасположенности. Кроме того, считается, что на их появление могут влиять колебания веса, возрастные изменения в организме.«После 30 лет количество фибром на коже увеличивается, этому в том числе способствуют гормональные изменения (например, у женщин – менопауза) и хронические травмы кожи».Где чаще всего появляются фибромы?Кожные фибромы (дерматофибромы).Эти образования в виде плотных узелком диаметром 0,5–3 см, обладают оттенками от телесного до коричневого. Иногда они зудят или болят при надавливании.Где локализуются: руки, ноги, спина, шея.Мягкие фибромы (акрохордоны). Они имеют вид мягких и подвижных «мешочков» на ножке, и часто появляются при диабете и ожирении.Где локализуются: подмышки, пах, веки, шея.Как проявляются фибромы слизистых оболочекВ ротовой полости (на языке или деснах) возникают белые или розовые уплотнения.При появлении в матке фибромиомы женщины страдают от обильных месячных и болей.Внутренние фибромыОни могут возникать в легких, молочных железах, яичниках — обнаруживаются на УЗИ или КТ.Может ли фиброма переродиться в рак?Фиброма — это доброкачественное образование, состоящее преимущественно из волокон соединительной ткани (коллагена и фибробластов). Она растет медленно, не дает метастазов и крайне редко перерождается в рак.Насколько опасно случайное повреждение фибромы?Если фиброму задеть, поцарапать или содрать, возможны:Кровотечение (особенно у мягких фибром на ножке).Инфицирование (покраснение, гной, боль).Воспаление (если в ранку попадут бактерии).Что делать?Обработать антисептиком (хлоргексидин, мирамистин).Наложить стерильную повязку.Если опухоль болит или увеличилась — обратиться к врачу.Что важно: Нельзя самостоятельно перевязывать фиброму ниткой или пытаться «выжечь» — это может вызвать серьезные осложнения.Чем опасна фиброма?В большинстве случаев фиброма не угрожает жизни, но ее реальный вред зависит от типа и локализации.Риск перерождения фибромы в рак— около 1%. Когда это возможно:При быстром росте образования.При нетипичном виде (неровные края, кровоточивость).Кроме того, при больших размерах образований возможны осложнения:Фибромиома матки может вести к анемия из-за кровопотерь.Фибромиомы в дыхательных путях создают проблемы с глотанием.Фиброма молочной железы способствуют деформации груди.К тому же возникновение этих образований создает психологический дискомфорт, особенно когда возникают очевидные косметические дефекты.Нужно ли удалять фиброму?Показания к удалению:Быстрый рост.Боль, воспаление или частые повреждения.Создаваемый образованием косметический дефект.Подозрение на злокачественность (по данным биопсии). После удаления материал отправляют на гистологию, чтобы исключить рак.«Фиброма — это в основном безопасное образование, но оно требует наблюдения, если растет или мешает. Удалять ее необходимо исключительно у специалиста, а не экспериментировать дома».

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