Незаметная опухоль: может ли фиброма переродиться в рак?


Фибромы часто возникают на шее, горле и руках, при этом они могут длительное время оставаться незамеченными.

Фиброма — это доброкачественная опухоль, состоящая из соединительной ткани, которая может появиться на коже, слизистых оболочках или внутри органов, вызывая дискомфорт или оставаясь незамеченной годами. О том, насколько высоким является риск перерождения такого образования в рак, MedikForum.ru рассказал онколог Андрей Воробьев.

Откуда берется фиброма?

Точная причина развития фибром до сих пор не установлена. Врачи предполагают, что многие фибромы возникают из-за наследственной предрасположенности. Кроме того, считается, что на их появление могут влиять колебания веса, возрастные изменения в организме.

«После 30 лет количество фибром на коже увеличивается, этому в том числе способствуют гормональные изменения (например, у женщин – менопауза) и хронические травмы кожи».

Где чаще всего появляются фибромы?

Кожные фибромы (дерматофибромы).Эти образования в виде плотных узелком диаметром 0,5–3 см, обладают оттенками от телесного до коричневого. Иногда они зудят или болят при надавливании.

Где локализуются: руки, ноги, спина, шея.

Мягкие фибромы (акрохордоны). Они имеют вид мягких и подвижных «мешочков» на ножке, и часто появляются при диабете и ожирении.

Где локализуются: подмышки, пах, веки, шея.

Как проявляются фибромы слизистых оболочек

В ротовой полости (на языке или деснах) возникают белые или розовые уплотнения.
При появлении в матке фибромиомы женщины страдают от обильных месячных и болей.

Внутренние фибромы

Они могут возникать в легких, молочных железах, яичниках — обнаруживаются на УЗИ или КТ.


Может ли фиброма переродиться в рак?

Фиброма — это доброкачественное образование, состоящее преимущественно из волокон соединительной ткани (коллагена и фибробластов). Она растет медленно, не дает метастазов и крайне редко перерождается в рак.

Насколько опасно случайное повреждение фибромы?

Если фиброму задеть, поцарапать или содрать, возможны:

Кровотечение (особенно у мягких фибром на ножке).
Инфицирование (покраснение, гной, боль).
Воспаление (если в ранку попадут бактерии).

Что делать?

Обработать антисептиком (хлоргексидин, мирамистин).
Наложить стерильную повязку.
Если опухоль болит или увеличилась — обратиться к врачу.

Что важно: Нельзя самостоятельно перевязывать фиброму ниткой или пытаться «выжечь» — это может вызвать серьезные осложнения.

Чем опасна фиброма?

В большинстве случаев фиброма не угрожает жизни, но ее реальный вред зависит от типа и локализации.
Риск перерождения фибромы в рак— около 1%. Когда это возможно:

При быстром росте образования.
При нетипичном виде (неровные края, кровоточивость).

Кроме того, при больших размерах образований возможны осложнения:

Фибромиома матки может вести к анемия из-за кровопотерь.
Фибромиомы в дыхательных путях создают проблемы с глотанием.
Фиброма молочной железы способствуют деформации груди.

К тому же возникновение этих образований создает психологический дискомфорт, особенно когда возникают очевидные косметические дефекты.

Нужно ли удалять фиброму?

Показания к удалению:

Быстрый рост.
Боль, воспаление или частые повреждения.
Создаваемый образованием косметический дефект.
Подозрение на злокачественность (по данным биопсии). После удаления материал отправляют на гистологию, чтобы исключить рак.

«Фиброма — это в основном безопасное образование, но оно требует наблюдения, если растет или мешает. Удалять ее необходимо исключительно у специалиста, а не экспериментировать дома».

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