Незаметная опухоль: может ли фиброма переродиться в рак?
Фибромы часто возникают на шее, горле и руках, при этом они могут длительное время оставаться незамеченными.
Фиброма — это доброкачественная опухоль, состоящая из соединительной ткани, которая может появиться на коже, слизистых оболочках или внутри органов, вызывая дискомфорт или оставаясь незамеченной годами. О том, насколько высоким является риск перерождения такого образования в рак, MedikForum.ru рассказал онколог Андрей Воробьев.
Откуда берется фиброма?
Точная причина развития фибром до сих пор не установлена. Врачи предполагают, что многие фибромы возникают из-за наследственной предрасположенности. Кроме того, считается, что на их появление могут влиять колебания веса, возрастные изменения в организме.
«После 30 лет количество фибром на коже увеличивается, этому в том числе способствуют гормональные изменения (например, у женщин – менопауза) и хронические травмы кожи».
Где чаще всего появляются фибромы?
Кожные фибромы (дерматофибромы).Эти образования в виде плотных узелком диаметром 0,5–3 см, обладают оттенками от телесного до коричневого. Иногда они зудят или болят при надавливании.
Где локализуются: руки, ноги, спина, шея.
Мягкие фибромы (акрохордоны). Они имеют вид мягких и подвижных «мешочков» на ножке, и часто появляются при диабете и ожирении.
Где локализуются: подмышки, пах, веки, шея.
Как проявляются фибромы слизистых оболочек
В ротовой полости (на языке или деснах) возникают белые или розовые уплотнения.
При появлении в матке фибромиомы женщины страдают от обильных месячных и болей.
Внутренние фибромы
Они могут возникать в легких, молочных железах, яичниках — обнаруживаются на УЗИ или КТ.
Может ли фиброма переродиться в рак?
Фиброма — это доброкачественное образование, состоящее преимущественно из волокон соединительной ткани (коллагена и фибробластов). Она растет медленно, не дает метастазов и крайне редко перерождается в рак.
Насколько опасно случайное повреждение фибромы?
Если фиброму задеть, поцарапать или содрать, возможны:
Кровотечение (особенно у мягких фибром на ножке).
Инфицирование (покраснение, гной, боль).
Воспаление (если в ранку попадут бактерии).
Что делать?
Обработать антисептиком (хлоргексидин, мирамистин).
Наложить стерильную повязку.
Если опухоль болит или увеличилась — обратиться к врачу.
Что важно: Нельзя самостоятельно перевязывать фиброму ниткой или пытаться «выжечь» — это может вызвать серьезные осложнения.
Чем опасна фиброма?
В большинстве случаев фиброма не угрожает жизни, но ее реальный вред зависит от типа и локализации.
Риск перерождения фибромы в рак— около 1%. Когда это возможно:
При быстром росте образования.
При нетипичном виде (неровные края, кровоточивость).
Кроме того, при больших размерах образований возможны осложнения:
Фибромиома матки может вести к анемия из-за кровопотерь.
Фибромиомы в дыхательных путях создают проблемы с глотанием.
Фиброма молочной железы способствуют деформации груди.
К тому же возникновение этих образований создает психологический дискомфорт, особенно когда возникают очевидные косметические дефекты.
Нужно ли удалять фиброму?
Показания к удалению:
Быстрый рост.
Боль, воспаление или частые повреждения.
Создаваемый образованием косметический дефект.
Подозрение на злокачественность (по данным биопсии). После удаления материал отправляют на гистологию, чтобы исключить рак.
«Фиброма — это в основном безопасное образование, но оно требует наблюдения, если растет или мешает. Удалять ее необходимо исключительно у специалиста, а не экспериментировать дома».
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