Не только молоко: топ продуктов с высоким содержанием кальция
Семена и орехи
Абсолютный лидер по содержанию кальция – кунжут. В 100 граммах этих маленьких семян содержится почти 1000 мг кальция. Конечно, столько за раз никто не съест, но добавлять кунжут в салаты, соусы или даже просто посыпать им выпечку – отличная идея.
Консервированная рыба
Морепродукты сами по себе полезны, но если говорить о кальции, то здесь важна рыба с косточками. Сардины, шпроты, консервированный лосось – все это отличные источники кальция.
Обогащенные продукты
На полках магазинов можно найти альтернативные источники кальция — продукты, искусственно им обогащенные. Это, например, растительное молоко (миндальное, соевое, овсяное), хлопья для завтрака, даже некоторые виды грибов. Если в составе указано, что продукт содержит кальций, его можно смело включать в рацион.
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