Врач Никулина: пакетированные соки и пиво ведут к болезням сердца и поликистозу у женщин
Врач Никулина рассказала, что некоторые привычные для новогоднего застолья напитки оказывают негативное влияние на здоровье женщин. В частности, отметила специалистка, женскому организму сильно вредят пакетированные соки. Один из существенных минусов таких соков – это очень высокое содержание в их сахара. Терапевт подчеркнула: «жидкий» сахар вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови, что в перспективе ведет к развитию диабета и болезней сердца. Медик обратила внимание, что от этих патологий страдает почти четверть всех женщин в России.
«В Новый год мы часто увлекаемся потреблением пакетированного сока. Всего лишь один стакан такого сока может содержать дневную норму сахара или даже превышать ее», - сообщила Никулина в комментарии РИАМО.
Помимо того, добавила медик, такие напитки часто насыщены искусственными красителями и ароматизаторами, которые вредят состоянию кишечной микрофлоры, во многом определяющей состояние общего здоровья и психики.
Еще один крайне вредный для женского здоровья напиток – это пиво.
«Пиво может спровоцировать рак молочных желез и поликистоз из-за высокого содержания активных эстрогенов, что также влияет на гормональный фон», - констатировала медик.
Также Ирина Никулина порекомендовала женщинам избегать употребления так называемой диетической газировки, которая обычно сопровождается заманчивой надписью «без сахара». Эксперт заявила, что сладкий вкус напитков из этой категории обеспечивается входящими в их состав сахарозаменителями, которые для организма могут быть вреднее обычного сахара, поскольку содержат синтетические вещества, специфическим образом влияющие на обменные процессы. Их употребление ведет к метаболическим нарушениям, в результате которых интенсивно развивается ожирение.
Врач подчеркнула, что для сохранения женского здоровья и красоты организм, прежде всего, должен получать достаточно чистой воды. Что касается напитков со вкусом, отдавать предпочтение нужно тем из них, которые состоят сугубо из натуральных ингредиентов.
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