Врач предупредил о риске рака из-за безобидной привычки
По словам врача, постоянное прикусывание губ или щек повышает риск развития рака, потому что из-за этого на слизистых оболочках рта формируются микротрещины и ранки. Он объяснил, что эти повреждения не успевают зажить из-за частоты травмирования, что, в свою очередь, приводит к хроническому воспалению.
«Чтобы восстановить ткань, клетки активно делятся, а при раздражающих факторах повышается риск атипичных изменений, развития опухолей», — Антон Елкин, онколог.
Онколог призвал не оставлять без внимания долго незаживающие язвы и уплотнения в полости рта. По его словам, при их появлении необходимо обратиться к врачу-стоматологу, который назначит необходимые исследования.
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