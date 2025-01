Гель для умывания: советы по выбору, и обзор эффективных средств

Уход за кожей начинается с умывания, и здесь главное — не ошибиться, сделав неверный выбор.Советы по выборуОчищение преследует цель удалить загрязнения, подготовив кожу для дальнейшего ухода. Оно создает «базу» для последующего проникновения полезных веществ, освежает лицо. При выборе всегда учитывайте тип кожи, а также возраст и индивидуальные особенности. В составе пенок и гелей для жирной кожи ищите подсушивающие и противовоспалительные компоненты, а в составе средств для сухой кожи — увлажняющие.За обновление клеток отвечают отшелушивающие компоненты типа кислот и щелочей, но помните, что высококонцентрированный продукт можно применять лишь изредка, не каждый день. Большим плюсом будет присутствие в формуле средства для умывания экстрактов растений и трав, которые обладают антиоксидантными свойствами, продлевая молодость и красоту. Всё большую популярность приобретают пенки и гели с про- и пребиотиками, способными поддерживать здоровый микробиом кожи. Это отличный вклад в здоровье своей кожи, которая приобретает дополнительные возможности для повышения иммунитета и защиты от негативного влияния окружающей среды.Гель для умывания Mild Skin от d'AlbaВеган-формула этой косметики включает в себя только натуральные природные компоненты — экстракт итальянского белого трюфеля, центеллы азиатской и чайного дерева, которые деликатно и нежно очищают кожу, не оставляя после себя ощущения стянутости. Гель хорошо справляется с загрязнениями и удаляет омертвевшие клетки кожи, делая кожу гладкой и бархатистой на ощупь. Подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной.Гель успокаивающий для умывания от GeltekВходящие в состав геля компоненты обладают успокаивающим эффектом, снимая раздражение и воспаление, улучшая процессы регенерации. Полифенолы зелёного чая оказывают мощное антиоксидантное действие, сок алоэ вера повышает уровень гидратации, устраняет сухость и шелушение, а пантенол смягчает и питает чувствительную, реактивную кожу лица, шеи и декольте. Гель можно использовать для ухода после травматичных косметологических процедур.Мягкий очищающий гель от To My SkinОбогащённый ниацинамидом и витамином С гель создан для жирной и комбинированной кожи, а также склонной к появлению акне. В основе средства лежит кокосульфат натрия — природное ПАВ из кокосового масла, которое сохраняет защитный липидный слой кожи, предотвращая излишнюю потерю влаги. Активно обновляя клетки, гель выравнивает микрорельеф, улучшая текстуру кожи и придавая ей здоровое сияние.Гиалуроновый гель для умывания от LAB BiomeГель входит в состав новой интеллектуальной коллекции косметики, обогащённой пребиотиками и способной адаптироваться к индивидуальным потребностям кожи. Имея уникальную биом-базу, основанную на ферментированных экстрактах сибирских растений, гель качественно очищает и попутно увлажняет кожу, а также повышает местный иммунитет. Кроме того, он насыщает эпидермис кислородом, тем самым улучшая протекание жизненно важных процессов.Как выбрать средство для умывания? Обратите внимание на гель, который можно использовать для ухода как за лицом, так и телом. Он создан специально для проблемной кожи, склонной к раздражению и шелушению, а ещё его можно использовать в составе комплексной терапии экземы, нейродермита, дерматита, псориаза. Инновационная формула включает в себя такие компоненты, как климбазол и цинк пиритион, которые снимают воспаление, оказывают противогрибковое действие, успокаивают и увлажняют.Гель гликолевый от IG SKIN DECISIONОбогащённый 15% гликолевой кислотой и экстрактом алоэ вера, гель действует как пилинг, обновляя кожу, удаляя ороговевшие чешуйки, выравнивая тон и рельеф. Хорошо подходит для ухода за кожей, склонной к гиперкератозу и пигментации, а также возрастной кожей. Средство регулирует себобаланс, сужает поры и хорошо справляется с чёрными точками и комедонами. Можно использовать для тела, в том числе при проблеме врастания волос.Очищающий гель Moisturizing & Care от BOTAVIKOSОснову геля составляют природные компоненты — вербена, эвкалипт, шиповник, василёк, а также натуральные масла, витамины и бетаин. Они не только очищают кожу, но и ухаживают за ней, поддерживая уровень гидратации, восстанавливая защитную липидную плёнку, снимая зуд и раздражение. Отличный выбор для борьбы с несовершенствами кожи и улучшения общего состояния.Очищающая гель-пенка с маслом чайного дерева от SEVEN7EENУхаживая за жирной и проблемной кожей, гель-пенка дает антибактериальный эффект, удаляя загрязнения и патогенные микроорганизмы. Обогащённая маслом чайного дерева, она хорошо справляется с угревой сыпью, регулируя работу сальных желёз, снижая жирность и сужая расширенные поры. При этом она не вызывает появления чувства стянутости и раздражения. Имеет нежную текстуру и свежий, бодрящий аромат.Очищающая пенка с экстрактом оливок от SEVEN7EENПенка подходит для всех типов кожи и отлично справляется даже с самым стойким макияжем. Обогащённая экстрактами оливок и опунции формула смягчает кожу и питает, сохраняя в ней необходимый уровень влаги. Экстракт алоэ вера поддерживает естественный иммунитет, ускоряет заживление повреждений, наделяя кожу сиянием и свежестью. Рекомендуется использовать в паре с лосьоном.Гель для умывания от WeisПроизводитель обещает не просто очищение, а бережный уход за кожей и дополнительное увлажнение, а всё благодаря присутствующим в составе соку алоэ и экстракту ромашки. Уникальная формула поддерживает естественный рН кожи, успокаивая её, снимая раздражение и зуд. При регулярном применении эпидермис становится более упругим и эластичным, ровным и гладким. Отличный выбор для кожи любого возраста и типа.Очищающий гель для умывания «Магнолия & шафран» от Pravilnaya KosmetikaГель создан для ухода за жирной и проблемной кожей, склонной к появлению воспалений и акне. Обогащённый ниацинамидом, экстрактами магнолии и шафрана, он качественно удаляет загрязнения, не пересушивая эпидермис. Наделённый приятным тропическим ароматом, он превращает умывание в настоящее удовольствие, позволяя вдоволь насладиться процессом и получить пользу для здоровья кожи.Очищающий гель для умывания «Тиаре & ваниль» от Pravilnaya KosmetikaСредство направлено против жирного блеска, прыщей и чёрных точек, очищая кожу как от загрязнений, так и любых несовершенств. Ниацинамид в его составе восстанавливает липидный баланс и защитный барьер кожи, а экстракты тиаре и ванили наделяют ярким ароматом. Гель оказывает себорегулирующий, антибактериальный и восстанавливающий эффект, выравнивая тон кожи и наделяя её свежестью и сиянием.Гель для умывания с витамином C от Clean+Главным действующим ингредиентом средства является витамин С, который улучшает текстуру кожи, разглаживая её и наделяя здоровым цветом. Кроме того, он известен своей способностью осветлять кожу, сглаживая проявления пигментации. В качестве основы используются только мягкие ПАВ, которые не сушат и не стягивают кожу. Отличный выбор на каждый день.Пенка для умывания с кислотами от LaboratoriumВключая в свой состав кислоты, пенка оказывает мягкий эксфолирующий эффект, бережно отшелушивая кожу и выравнивая микрорельеф. Эфирное масло чайного дерева наделяет пенку антибактериальным эффектом, а эфирное масло розового дерева оказывает мощное регенерирующее действие. Кожа после умывания становится упругой, бархатистой на ощупь, особенно если дополнить уход тоником для лица той же марки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки