Диетолог посоветовала худеющим включать в рацион здоровые жиры
Диетолог Панова посоветовала худеющим людям включать в рацион здоровые жиры, о полезных для похудения продуктах она рассказала радио Sputnik.
«Здоровые жиры – это оливковое масло, семена, орехи», - перечислила эксперт.
Панова добавила, что худеющим также необходима клетчатка, которая очень эффективно обеспечивает длительное чувство насыщения. Источниками клетчатки являются овощи, фрукты, бобовые, те же орехи, цельнозерновые крупы.
Помимо продуктов с клетчаткой долгую сытость дает белок, которым богаты такие продукты как нежирное мясо, птица, рыба, яйца, творог.
«С творогом единственный момент – для снижения веса его лучше потреблять в первой половине дня», – уточнила диетолог.
Дополнительно Панова сообщила, что активизировать жиросжигание в организме помогают продукты с низким гликемическим индексом, употребление которых препятствует резким скачкам сахара в крови. Говоря о таких продуктах, эксперт порекомендовала включать в рацион ягоды, грейпфруты, киви.
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