Диетолог посоветовала худеющим включать в рацион здоровые жиры

Диетолог Ольга Панова назвала продукты, которые должны присутствовать в рационе у тех, кто стремится к похудению.

Диетолог Панова посоветовала худеющим людям включать в рацион здоровые жиры, о полезных для похудения продуктах она рассказала радио Sputnik.

«Здоровые жиры – это оливковое масло, семена, орехи», - перечислила эксперт.

Панова добавила, что худеющим также необходима клетчатка, которая очень эффективно обеспечивает длительное чувство насыщения. Источниками клетчатки являются овощи, фрукты, бобовые, те же орехи, цельнозерновые крупы.

Помимо продуктов с клетчаткой долгую сытость дает белок, которым богаты такие продукты как нежирное мясо, птица, рыба, яйца, творог.

«С творогом единственный момент – для снижения веса его лучше потреблять в первой половине дня», – уточнила диетолог.

Дополнительно Панова сообщила, что активизировать жиросжигание в организме помогают продукты с низким гликемическим индексом, употребление которых препятствует резким скачкам сахара в крови. Говоря о таких продуктах, эксперт порекомендовала включать в рацион ягоды, грейпфруты, киви.

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