Забытое золото злаков: пшено - суперфуд из прошлого

Пшено — крупа, знакомая многим с детства, но мало кто задумывается, что на самом деле это не пшеница, а переработанное просо — одна из древнейших зерновых культур. В мире пшено едят почти так же часто как рис: в Китае — с тофу и овощами, в Индии — в виде лепёшек, а в России — в виде каши с молоком и сливочным маслом. Почему этот продукт называют «золотым злаком» и в чём его главные преимущества.Пшено и пшеница: что общего и в чём разница?Несмотря на схожесть названий, пшено не имеет ничего общего с пшеницей. Оно производится из шлифованных зёрен проса — неприхотливого злака, который занимает шестое место по урожайности в мире. Лидеры по его производству — Индия и страны Африки, но и в России пшено имеет многовековую историю и остаётся популярным продуктом.Польза пшена: от сердца до мозгаСовременные исследования подтверждают, что пшено — не просто сытный гарнир, а настоящий источник пользы для организма.Антиоксиданты. Пшено богато фенольными соединениями и пептидами, которые помогают бороться со свободными радикалами, снижая риск хронических заболеваний. Однако метод обработки играет ключевую роль: ферментация и приготовление под давлением могут снизить антиоксидантную активность.Снижение давления. Фенольные кислоты, содержащиеся в зёрнах, способствуют снижению артериального давления. Исследования показали, что употребление цельнозернового пшена помогает стабилизировать диастолическое давление.Противовоспалительные свойства. Полифенолы, входящие в состав проса, могут укреплять иммунитет и снижать воспалительные процессы в организме.Защита мозга. Учёные выяснили, что вещества, содержащиеся в пшене, способны снижать окислительный стресс в гиппокампе, что делает его потенциально полезным продуктом при болезни Альцгеймера и Паркинсона.Когда пшено может навредить?Несмотря на пользу, пшено подходит не всем. Оно может затруднять усвоение йода, поэтому при заболеваниях щитовидной железы его лучше исключить. Также возможны редкие случаи аллергии на специфические белки проса. Беременным и кормящим женщинам, а также детям до года, стоит вводить пшено в рацион с осторожностью.Пшено — трендовый суперфуд или забытое наследие?Сегодня мода на здоровое питание возвращает внимание к древним зерновым культурам, и пшено снова занимает своё место на кухнях по всему миру. Вопрос лишь в том, увидим ли мы его в списках суперфудов XXI века или оно останется лишь приятным воспоминанием о бабушкиной каше.

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