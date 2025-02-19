Девять простых привычек для сохранения здоровья мозга
Нейробиологи и врачи поделились способами, которые они сами используют для сохранения когнитивной гибкости.
Вот девять простых, но научно обоснованных методов:
Утренняя медитация – улучшает работу префронтальной коры, отвечающей за принятие решений и планирование.
Зеленый чай – содержит кофеин, L-теанин и катехины, способствующие концентрации, улучшению памяти и снижению риска деменции.
Ягоды – черника, ежевика и другие темные ягоды богаты антиоксидантами, защищающими клетки мозга.
Зеленые овощи – шпинат, капуста и салат помогают снизить риск возрастных когнитивных нарушений.
Стабильный режим сна – во время сна мозг очищается от токсинов, что улучшает память и концентрацию.
Обучение новому – чтение, изучение научных материалов или даже обсуждение новых тем тренируют нейронные связи.
Йога – способствует развитию областей мозга, отвечающих за память и самоконтроль.
Достаточное потребление воды – предотвращает когнитивные сбои, вызванные обезвоживанием.
Время на размышления – пять-десять минут перед сном без гаджетов помогают мозгу «разложить все по полочкам» и снизить уровень стресса.
Эксперты подчеркивают: регулярное выполнение этих привычек помогает поддерживать ясность мышления и защитить мозг от возрастных изменений. Чем раньше начать заботу о здоровье мозга, тем лучше будет его работа в будущем.
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