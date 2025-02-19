Девять простых привычек для сохранения здоровья мозга

В стремительном ритме современной жизни наш мозг часто оказывается в «замедленном режиме». Мы хватаемся за кофе, надеясь вернуть концентрацию, но ученые предупреждают: кофеин – лишь временное решение. Гораздо эффективнее поддерживать работу мозга с помощью полезных привычек, сообщает Eating Well.Нейробиологи и врачи поделились способами, которые они сами используют для сохранения когнитивной гибкости.Вот девять простых, но научно обоснованных методов:Утренняя медитация – улучшает работу префронтальной коры, отвечающей за принятие решений и планирование.Зеленый чай – содержит кофеин, L-теанин и катехины, способствующие концентрации, улучшению памяти и снижению риска деменции.Ягоды – черника, ежевика и другие темные ягоды богаты антиоксидантами, защищающими клетки мозга.Зеленые овощи – шпинат, капуста и салат помогают снизить риск возрастных когнитивных нарушений.Стабильный режим сна – во время сна мозг очищается от токсинов, что улучшает память и концентрацию.Обучение новому – чтение, изучение научных материалов или даже обсуждение новых тем тренируют нейронные связи.Йога – способствует развитию областей мозга, отвечающих за память и самоконтроль.Достаточное потребление воды – предотвращает когнитивные сбои, вызванные обезвоживанием.Время на размышления – пять-десять минут перед сном без гаджетов помогают мозгу «разложить все по полочкам» и снизить уровень стресса.Эксперты подчеркивают: регулярное выполнение этих привычек помогает поддерживать ясность мышления и защитить мозг от возрастных изменений. Чем раньше начать заботу о здоровье мозга, тем лучше будет его работа в будущем.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки