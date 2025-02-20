Ученые выявили полезный для укрепления памяти продукт

Правильное питание играет важную роль в поддержании когнитивного здоровья. Журнал Nature Aging опубликовал результаты исследования, в котором ученые установили, что регулярное употребление оливкового масла может снизить вероятность развития деменции, а также положительно сказаться на памяти и концентрации внимания.Специалисты выяснили, что содержащиеся в оливковом масле Омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты помогают укрепить связи между нейронами, что способствует замедлению возрастных изменений в мозге. Помимо этого, оно оказывает защитное действие против болезни Альцгеймера, так как препятствует разрушению нервных клеток.Еще одним преимуществом этого продукта является его способность снижать воспалительные процессы в организме. Полифенолы, входящие в состав масла, обладают противовоспалительным эффектом, благодаря чему уменьшается риск повреждения тканей головного мозга. Кроме того, оливковое масло поддерживает здоровье сосудов, улучшая кровообращение, что обеспечивает стабильное снабжение мозга кислородом и питательными веществами. Оно также способствует нормализации уровня холестерина и предотвращает образование бляшек в сосудах.Диетологи рекомендуют добавлять этот продукт в свежие овощные салаты, крупяные блюда, супы и пасту. Оливковое масло может стать полезной альтернативой промышленным соусам. Однако перед тем, как употреблять его натощак, желательно проконсультироваться с врачом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки