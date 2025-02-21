Эксперты рассказали о вреде для слуха наушников с шумоподавлением

Британские аудиологи рассказали об опасности, исходящей от активного шумоподавления (ANC) в наушниках. Эта технология способна вредить слуху, особенно, у молодежи. Врачи страны отмечают рост обращений к специалистам по этому поводу.Как сообщает ресурс androidauthority.com, эксперты призывают коллег к организации дополнительных исследований, чтобы просчитать долгосрочные последствия применения этой технологии.Помимо традиционного снижения остроты слуха, теперь всё чаще выявляется эффект нарушения слухового восприятия (НСВ) — это состояние, при котором мозг утрачивает способность точно обрабатывать звуки, даже когда слух остается в пределах нормы. Число подобных пациентов растёт по всей стране.Ранее НСВ обычно выявляли у людей, которые в детстве перенесли черепно-мозговые травмы либо ушные инфекции. Но сейчас и без таких факторов риска нарушение выявляется у пользователей наушников с ANC.Аудиологи считают причиной такого нарушения то обстоятельство, что блокировка повседневных звуков при помощи подобных наушников уменьшает способность мозга к фильтрации и обработке широкого спектра звуков. Особенно опасно это для молодежи, поскольку развитие слуховых навыков продолжается до конца подросткового периода.Наушники с активным шумоподавлением обретают всё больший спрос, хотя ещё нет полной ясности в вопросе, каково их долгосрочное влияние на слух. Специалисты призывают быть осторожнее в использовании подобных приспособлений.

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