Нарушение сна связано с воспалительными изменениями иммунитета

Новое исследование проливает свет на влияние качества сна на иммунную систему человека и на то, как оно может быть связано с развитием таких заболеваний, как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.Исследование, опубликованное в The Journal of Immunology, показало, что даже одна ночь 24-часового лишения сна у молодых, стройных и здоровых людей изменила профиль иммунных клеток, которые помогают регулировать иммунную систему, напоминая таковой у людей с ожирением — состоянием, которое, как известно, вызывает хроническое воспаление. Это говорит о том, что иммунная система очень чувствительна ко сну и может быстро адаптироваться к изменениям в режиме сна. По словам исследователей, если эти сдвиги сохранятся, они могут способствовать долгосрочным воспалительным состояниям и повысить риск заболеваний.Существуют существенные доказательства, связывающие расстройства и нарушения сна с рядом хронических состояний и заболеваемости, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания. Также известно, что плохие результаты для здоровья могут быть вызваны хроническим воспалением, но прямое влияние сна на циркулирующие иммунные клетки, такие как моноциты, не так хорошо изучено.Моноциты являются жизненно важным компонентом врожденной иммунной системы — первой линии защиты организма, которая быстро обнаруживает патогены и запускает иммунный ответ. Существует три подтипа моноцитов — классические, промежуточные и неклассические моноциты. Неклассические моноциты патрулируют организм, ощущают и реагируют на воспалительные сигналы, а также помогают поддерживать и регулировать иммунный ответ.В этом исследовании ученые из Института диабета Дасмана, Кувейт, Кувейт, проанализировали режим сна 237 здоровых взрослых участников с различным ИМТ и взяли образцы крови для определения уровней различных моноцитов, а также маркеров воспаления. Они обнаружили, что у людей с ожирением качество сна было значительно ниже, а хроническое воспаление низкой степени выраженности было выше по сравнению с худой группой. Неклассические моноциты также были значительно повышены у участников с ожирением, что коррелировало с ухудшением качества сна и повышением провоспалительных маркеров.Пять здоровых худых людей также приняли участие в 24-часовой части исследования с лишением сна, и у них собирали образцы крови на протяжении всего исследования. Исследователи обнаружили, что лишение сна изменило профиль моноцитов, как это было замечено у участников с ожирением, что подтверждает роль здоровья сна в модуляции воспаления.Доктор Фатема Аль-Рашид, возглавлявшая исследование, сказала: «Наши результаты подчеркивают растущую проблему общественного здравоохранения. Достижения в области технологий, длительное времяпрепровождение перед экраном и меняющиеся общественные нормы все больше нарушают регулярный режим сна. Такое нарушение сна имеет серьезные последствия для здоровья иммунной системы и общего благополучия».Исследователи далее хотят более подробно изучить механизмы, связывающие лишение сна с иммунными изменениями. Они также хотят выяснить, могут ли вмешательства, такие как структурированная терапия сна или рекомендации по использованию технологий, обратить вспять эти иммунные изменения.«В долгосрочной перспективе мы стремимся к тому, чтобы это исследование привело к разработке политики и стратегий, признающих важную роль сна в общественном здравоохранении. Мы предвидим реформы на рабочих местах и образовательные кампании, пропагандирующие лучшие практики сна, особенно для групп населения, подверженных риску нарушения сна из-за технологических и профессиональных требований. В конечном итоге это может помочь снизить бремя воспалительных заболеваний, таких как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания», - резюмировала Фатима Аль-Рашид.

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