ИНЦ РАН: найден новый признак старения клеток, который вызывает деменцию

Исследователи Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) совместно с коллегами из других научных учреждений предложили включить в число признаков старения нарушение структуры немембранных органелл – внутриклеточных структур, играющих важную роль в живых клетках. Она может привести к развитию нейродегенеративных заболеваний. Об этом рассказали в ИНЦ РАН.Ученые смогли показать связь между нарушением функционирования немембранных органелл, клеточным старением и развитием нейродегенеративных заболеваний.Клеточное старение — это процесс, в ходе которого клетки теряют свою способность к делению и нормальному функционированию. Понимание процессов клеточного старения позволит существенно уточнить механизмы различных возрастных заболеваний, таких как рак, диабет, болезни сердца и предложить новые подходы для их терапии. Поэтому ученые разных стран мира ведут исследования по данной тематике.«Наш научный коллектив предлагает включить в число уже известных признаков, характеризующих клеточное и биологическое старение, дисфункцию немембранных органелл, то есть нарушение их функциональной активности, структуры, а также их сборки - разборки», – рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Лаборатории структурной динамики, стабильности и фолдинга белков ИНЦ РАН Александр Фонин.Изменение внешних условий может вызывать нарушение процесса образования органелл, их распад или, наоборот, необратимую агрегацию входящих в них состав белков, с последующим переходом немембранных органелл в гелеобразное состояние и, в некоторых случаях, к возникновению амилоидных фибрилл (в частности, свидетельствующих о наличии нейродегенеративных заболеваний).«Результаты проведенного нами анализа имеют большое значение для понимания процессов клеточного старения и могут открыть новые перспективы в медицине. В будущем изученные нами немембранные органеллы могут стать потенциальной таргетной мишенью для разработки терапий, направленных, например, на замедление старения», – заключил Фонин.

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