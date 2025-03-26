СJС: у мужчин среднего возраста повышен риск остановки сердца на тренировке

Ученые из Больницы Святого Михаила (Unity Health Toronto) установили, что внезапная остановка сердца во время тренировки чаще встречается у мужчин среднего возраста.Ученые проанализировали данные систем здравоохранения пяти провинций Канады за 2016 по 2020 год. Они стремились выяснить, с какими видами спорта было связано больше всего случаев остановки сердца и сердечной смерти. В основе такой патологии лежат нарушения электрической проводимости сердца, а также наследственные и врожденные структурные отклонения, дающие о себе знать во время физической перегрузки.Оказалось, что внезапная остановка сердца происходила во время занятий более чем 50 видами спорта. При этом наиболее высокий риск был у спортсменов-любителей, которые занимались хоккеем, бегом, ездой на велосипеде, командными видами спорта и тренировками в тренажерном зале.Ученые также обнаружили, что у мужчин вероятность остановки сердца во время занятий спортом в 16 раз выше, чем у женщин. При этом спортсмены-любители среднего возраста страдают чаще всего — 94% всех погибших и госпитализированных составили мужчины со средним возрастом 58 лет.Согласно результатам исследования, выживаемость при остановке сердца на тренировке составляет около 52%, что значительно выше, чем при прекращении сердцебиения в менее людном месте. Ученые предполагают, что в тренажерном зале или хоккейной площадке изменившееся состояние пациента чаще замечают свидетели, которые могут провести сердечно-легочную реанимацию.

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