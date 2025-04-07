Пыль и цветение: врачи рассказали, как жить с аллергией в мегаполисе

Европейская академия аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) посчитала, что в Европе уже 20% населения — хронические аллергики (а это 150 миллионов человек), и именно жизнь в мегаполисе влияет на развитие заболевания.По данным ВОЗ, цифры еще более пугающие: аллергией уже страдает около 40% населения планеты, в 2025 году она настигнет половину жителей Земли, а в мегаполисах — 60%. Как избежать аллергии в городской среде или научиться с ней жить, рассказали участники круглого стола «Доктора Питера».Городские опасностиСреди основных аллергенов города в первую очередь можно выделить так называемые бытовые, аллергены растений, плесени и животных. Как пояснила Ольга Перова, врач аллерголог-иммунолог, детский аллерголог клиники «Скандинавия», к бытовым относятся аллергены жилища — клещей домашней пыли, животных, плесени. Что касается пыльцы, то для Петербурга характерны три основных периода цветения, которые практически не перекрещиваются друг с другом: цветение деревьев, цветение луговых трав и сорняков.— Городская среда влияет на рост количества аллергических заболеваний, — говорит эксперт. — Город — это воздействие химических веществ, поллютантов, выхлопных газов, микропластика, химических соединений. Мы этим дышим, эти вещества могут разрушать наш эпителиальный барьер, увеличивать его проницаемость и запускать развитие аллергии.Ольга Перова напомнила, что в людях заложены генетические факторы, и если среда будет неблагоприятной, то они сработают. Поэтому среда мегаполиса вполне может спровоцировать развитие аллергии.Владимир Чернышов, специалист отдела экологической экспертизы EcoStandard Group, рассмотрел факторы развития аллергии, обусловленные экологическими условиями.— Все известные аллергены — пыль, сажа, пыльца, шерстинки и так далее — это взвешенные твердые вещества, которые также называются particulate matter (PM), — уточнил он. — Они классифицируются по размеру — 10, 2,5, 1 и 0,1 микрометра. Их размер, в свою очередь, влияет на способ распространения и влияния на человека. Частицы 2,5 микрометра проникают в дыхательную систему, тем самым вызывая повреждения легких и возникновение аллергических реакций. Вещества 10 микрометров раздражают глаза, нос, горло и выступают основным триггером возникновения аллергических реакций.Что касается причин роста числа аллергиков в городе, то Владимир Чернышов отметил, что причина комплексная и рост числа аллергиков напрямую связан с концентрацией и распространением аллергенов в городе. Загрязнители атмосферы, такие как диоксид серы и оксиды азота, попадая в воздух, например от электростанции, вступают в химические реакции с влагой, образуя те самые твердые частицы. Также изменение климата, повышение температуры в частности, напрямую коррелирует с распространением и концентрацией веществ, вызывающих аллергию. В городах на развитие аллергии могут повлиять некачественные стройматериалы для зданий, способные выделять вредные вещества и являться как провокаторами аллергии, так и основными загрязнителями.— Чаще всего мы сталкиваемся с такими веществами, как формальдегид, стирол, фенол, — говорит Владимир Чернышов. — Также число аллергиков в городах растет из-за недостаточной вентиляции и воздухообмена в помещениях, редкой или некачественной влажной уборки помещений.В черте большого города на людей влияют прежде всего реагенты, которыми посыпают улицы, и уличная пыль, добавила Лариса Фабер, аллерголог-иммунолог «Инвитро».— Рост заболеваемости аллергией связан как с ухудшением экологии, так и с тем, что у большинства людей низкая адаптация организма к длительному воздействию стресса, одностороннее углеводное питание, — продолжила она. — Отдельная проблема — использование электронных сигарет и вейпов. Очень много молодых людей и девушек в последнее время приходит на прием с крапивницами и дерматитами на фоне именно вейпов. Также на рост аллергий влияет снижение реактивности организма, малоподвижный образ жизни, имеют значение проблемы со щитовидной железой и патологии желудочно-кишечного тракта, который является еще и нашим главным иммунным органом.Также аллергию можно связать с недостаточностью или дефицитом основных витаминов и минералов, в частности витамина D3, который регулирует иммунную систему и обеспечивает барьерную функцию кожи и слизистых оболочек.Определить началоОбычно, когда человек впервые сталкивается с аллергией, то может легко спутать ее с ОРВИ, отличить их можно, например, по продолжительности симптомов, подчеркнула Ольга Перова.— Если любое легкое ОРВИ должно заканчиваться через 5?7 дней, то аллергия будет длиться дольше, — говорит она. — Может быть, симптомы будут даже нарастать, помимо насморка и заложенности носа может добавиться чихание, покраснение, зуд глаз, кашель. Также чаще всего при аллергических реакциях нет подъема температуры.Также, по ее словам, при аллергии на пыльцу симптомы усиливаются при выходе на улицу, а при бытовой аллергии, наоборот, становится хуже когда человек заходит домой. При этом симптомы аллергии на пыльцу будут повторяться ежегодно в одно и то же время.Лариса Фабер добавила, что важно фиксировать, когда и при контакте с каким веществом и продуктом возникают симптомы. Это в любом случае повод для обращения к врачу для подтверждения или опровержения аллергической природы этих симптомов.— Если аллергическое происхождение симптомов под большим вопросом, то, возможно, это какое-то другое заболевание, — говорит она. — В любом случае врач соберет анамнез, назначит анализы, возможно, включит инструментальные специфические методы аллергологического обследования. Есть пациенты, которые три года ходят с насморком и не могут понять его причину, занимаясь при этом самолечением, но это только усугубляет ситуацию. Поэтому лучше не затягивать этот процесс, а сразу выяснить — на самом деле это аллергия или какая-то псевдоаллергическая реакция.Владимир Чернышов добавил, что зачастую причина аллергии неочевидна. Иногда люди борются с аллергией не один год, занимаются поиском причин, сдают анализы и принимают лекарства, но безрезультатно. И тогда они начинают задумываться о влиянии среды, дома или офиса.— В таких случаях прибегают как раз к экологической экспертизе, которая может помочь приблизиться к возможным источникам аллергии, — говорит он. — Мы проводим расширенные химические и микробиологические анализы воздуха, водопроводной воды, проводим и другие виды экологических исследований. Зачастую нам удается определить причину по каким-то маркерам, отличающим аллергию от ОРВИ, с которой ее часто путают.Возможности леченияВ последние годы достигнут значительный прогресс в понимании причин и механизмов развития аллергического воспаления, подчеркнула Лариса Фабер. Это позволило сформировать подходы к лечению и разработать стандарты терапии. Но при любой аллергии первоочередной шаг — это исключение контакта с аллергеном, исключение из рациона продуктов, вызывающих реакцию, в том числе и перекрестную. Например, при сенсибилизации к пыльце берёзы, необходимо исключить косточковые фрукты, орехи. При реакции на амброзию нужно исключить подсолнечное масло, халву и так далее.— Следующий этап — это фармакотерапия, — говорит она. — Это антигистаминные препараты второго поколения, глазные противоаллергические капли, гормональный спрей в нос, уход за кожей с помощью специальных средств, так называемых эмолентов.Золотой стандарт лечения аллергии — это проведение аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ), научить иммунную систему не реагировать на аллерген. Средне-тяжелые формы атопического дерматита мы можем лечить уже моноклональными антителами, и в перспективе у нас появится вакцинация от аллергена березы, которая будет использоваться и для лечения, и для профилактики аллергии.Ольга Перова отметила медикаментозные методы лечения, устранение контакта с аллергеном, барьерные фильтры — очки, спреи в нос. По ее словам, при лечении тяжелого обострения сезонной аллергии с 12 летнего возраста сейчас также доступна генно-инженерная терапия в виде омализумаба, это препарат, который связывает особые белки класса lgE, отвечающие за развитие аллергических реакций.— Но основная терапия, это, конечно, АСИТ, — добавила эксперт.Для установления виновного аллергена проводится диагностика. Сейчас доступны все методы — и кожные пробы, и диагностика методом определения специфических иммуноглобулинов.«Прививка» от аллергииАСИТ-терапия — это введение причинно-значимого аллергена в организм. Как рассказала Ольга Перова, он может вводиться двумя способами — это или подъязычные капли и таблетки, или подкожные инъекции. В основном применяется подъязычная иммунотерапия, как наиболее удобная пациентам. Первый прием препарата проводится в клинике под контролем врача, а дальше пациент принимает лекарство дома и приходит только на плановые приемы.Обычно подъязычная АСИТ начинается за 3-4 месяца до начала цветения аллергена и продолжается до конца этого периода.— Для подъязычной терапии у нас в стране зарегистрированы аллергены пыльцы деревьев, луговых трав, пыльцы амброзии, хоть это и не очень актуально для нашего региона, а также аллергены клещей домашней пыли, — пояснила она. -Также может применяться подкожная иммунотерапия, которая включает от 20 до 40 инъекций аллергена в возрастающей концентрации. Недоступны в нашей стране пока для лечения аллергены плесени и шерсти животных.По словам Ларисы Фабер, АСИТ коренным образом меняет ответ иммунной системы на аллерген. Но для терапии существуют возрастные ограничения от пяти до до 60 лет, хотя могут быть и индивидуальные решения.— На сегодня АСИТ— это золотой стандарт лечения аллергии и единственный метод, который восстанавливает баланс иммунной системы и снижает чувствительность к аллергенам до выработки полной толерантности, то есть невосприимчивости, — подытожила Фабер.Менять ли средуВладимир Чернышов подчеркнул, что при выявлении экологической экспертизой аллергенов в среде, дальнейшие шаги все зависят от того, где именно они были найдены.— Если это офисное помещение или рабочее пространство, то в данном случае мы предоставляем нашим клиентам рекомендательный список, куда включаются определенные фильтры, рекомендации по проведению влажной уборки, возможные места, где концентрируются аллергены, — говорит он. — Далее мы помогаем с выбором фильтров для жилых или офисных помещений, проводим повторное исследование, анализируем динамику изменения концентрации загрязняющих веществ и аллергенов в воздухе.Владимир Чернышов отметил, что климатические условия могут как способствовать аллергическим реакциям, так и подавлять их. Соответственно, переезд в другие города и регионы стоит, прежде всего, обговаривать с врачами-аллергологами, ведь на новом месте могут быть другие метеорологические или экологические условия.Что касается открытых пространств, то компания составила два городских эко-рейтинга — для Москвы и Санкт-Петербурга, с учетом множества факторов: загрязнение от автомобильных дорог, наличие объектов негативного воздействия, объем зеленых насаждений, плотность застройки, воздействие аэропортов. Такие исследования непосредственно помогают выявить экологически-неблагоприятные места в городе, способствуют борьбе с твердыми веществами в атмосфере и позволяют людям с аллергией справляться с своей болезнью и определить благоприятный район для жизни.— Климат однозначно влияет на количество и разнообразие аллергенов, — говорит Ольга Перова, — в теплых регионах период цветения растений очень растягивается, а если влажно и тепло, то растет плесень. В нашем регионе относительно влажно, но прохладно, протапливаются дома, что неблагоприятно для роста плесени, также у нас ограничен период цветения и даже есть светлые промежутки, когда вообще ничего не пылит. В целом, я бы советовала людям с аллергией рассматривать переезд только в горные районы и сельскую местность с более благоприятной экологической средой, или в сухой морской климат. Не рекомендуется переезд в теплые регионы с высокой влажностью. В любом случае переезд из одного города в другой требует более глубокого анализа. Например, юг России — это очень опасный регион по пыльце амброзии, степные регионы тоже несут аллергические риски по пыльце полыни. Также любой переезд — это стресс для организма, который может утяжелить аллергию.Ольга Перова добавила, что возможен временный переезд в другой регион на период пыления, если по каким-то причинам не была проведена АСИТ.Лариса Фабер отметила, что климатические условия в основном влияют на людей с аллергическими ринитами, риноконъюнктивальными синдромами. Им помогут так называемые сервисы пыльцевого мониторинга, с помощью которых можно отследить время и районы цветения деревьев и трав.— На период активного цветения можно поменять климатическую зону, — говорит она. — Но чтобы снизить риск развития аллергии, нужно сделать акцент на питании, исключить вредные привычки, заниматься физкультурой, контролировать функцию желудочно-кишечного тракта, избегать агрессивных средств для ухода за кожей, проводить генеральные уборки в доме, использовать специальные фильтры для дома.Когда уже идет цветение, то эксперт советует воздерживаться от длительных поездок за город, и прогулок в лесопарковой зоне, более того, надо держать окна плотно закрытыми и при необходимости надевать марлевую сетку на окно, постоянно увлажняя ее. При выходе на улицу обязательно надевать очки, использовать интраназальные фильтры, средства для промывания носа, а по возвращении с улицы принимать душ, промывать глаза, нос, рот, мыть волосы, снимать одежду.Профилактика и безопасностьРазвития аллергии можно и избежать, если не создавать условий для контакта с потенциальным аллергеном. Как отметил Владимир Чернышов, влажность воздуха в помещении должна быть в пределе 30?60%, это исключит развитие плесени или засушливой среды. Можно использовать различное недорогое оборудование, датчики, которые определяют основные параметры микроклимата.Эксперт привел статистику, согласно которой воздух в жилых помещениях, как правило, в 4?5 раз более загрязнен, чем снаружи, из-за недостатка вентиляции и отсутствия влажной уборки.— Поэтому еще один базовый шаг — использовать воздухоочистительные приборы с hepa-фильтром, способные удерживать мельчайшие частицы вплоть до 0,1 микрон — добавил Владимир Чернышов. — Хотелось бы напомнить жителям крупных городов проветривать помещения, проводить влажную уборку, при возникновении аллергических реакций ни в коем случае не медлить с обращением к врачам, а также, обращаться в экологические компании для проведения экспертиз и оценки безопасности жилищных условий.Ольга Перова отметила среди доказанных методов снижения риска аллергии — это исключительно грудное вскармливание детей на первой неделе жизни и знакомство с продуктами в так называемое «окно толерантности» начиная с 4-6 месяцев, в том числе введение самых аллергенных продуктов. После первого введения эти продукты должны продолжать вводиться ребенку регулярно в определенном объеме.— Существует так называемый «эффект фермы», когда дети, растущие на фермах или с домашними животными менее подвержены аллергии, — пояснила она. — Это связано с ранним контактом с микроорганизмами, которые заселяют кожу и слизистые, формируя устойчивость к аллергическим заболеваниям. Абсолютная стерильность нам не нужна, ведь если нашей иммунной системе будет не с кем бороться, она будет воспринимать пыльцу или пищу как врага.Также необходимо поддерживать собственную микрофлору, которая регулирует работу иммунной системы и снижает риски аллергий. Это возможно за счет разнообразного питания, пищевых волокон, включения овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, растительных жиров, рыбы и птицы. Важна физическая активность, отказ от курения, в том числе от пассивного курения, минимизация воздействия загрязненного воздуха, антисептиков, уборка без агрессивных химических веществ.Иммунитет аллергика работает в усиленном режиме, подчеркнула Лариса Фабер. По ее словам, ученые уже доказали, что гиперактивная иммунная система, которая вызывает аллергические реакции, в некоторых случаях снижает риск развития других заболеваний.— Нужно регулярно проходить чекапы и аллергологическое обследование, оценивать функцию основных иммунных органов — желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы, также и контролировать аллергию, посещая врача-аллерголога, — подытожила специалист.

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