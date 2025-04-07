Диетолог раскрыл способ отказаться от сладостей
Кабанов объяснил, что резкий отказ от сахара не приводит к проблемам с пищеварением или работой внутренних органов, однако может ухудшить психологическое состояние человека.
«Мы действительно имеем дело с настоящей зависимостью, которая может быть еще сильнее алкогольной или никотиновой. Но никто не считает больным человека, который перебирает с потреблением сахара. Однако многие из нас находятся на грани серьезных хронических заболеваний — от кариеса до ожирения», — предупредил диетолог.
Тем, кто хочет отказаться от продуктов с сахаром, Кабанов порекомендовал снижать их количество в рационе постепенно. Кроме того, он посоветовал вырабатывать привычку заменять их фруктами или продуктами с натуральными сахарозаменителями.
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