Диетолог раскрыл способ отказаться от сладостей

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, как можно побороть зависимость от сладостей.Кабанов объяснил, что резкий отказ от сахара не приводит к проблемам с пищеварением или работой внутренних органов, однако может ухудшить психологическое состояние человека.«Мы действительно имеем дело с настоящей зависимостью, которая может быть еще сильнее алкогольной или никотиновой. Но никто не считает больным человека, который перебирает с потреблением сахара. Однако многие из нас находятся на грани серьезных хронических заболеваний — от кариеса до ожирения», — предупредил диетолог.Тем, кто хочет отказаться от продуктов с сахаром, Кабанов порекомендовал снижать их количество в рационе постепенно. Кроме того, он посоветовал вырабатывать привычку заменять их фруктами или продуктами с натуральными сахарозаменителями.

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