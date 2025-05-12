Потеря слуха значительно увеличивает риск развития деменции

При ухудшении слуха страдает мозг. В настоящее время доказано, что существует связь между потерей слуха и снижением когнитивных способностей, начиная со среднего возраста. Это открытие дает важный импульс для профилактики и здравоохранения.В новом исследовании с участием экспертов из Университета Сан-Паулу в Бразилии изучалась связь между потерей слуха и снижением когнитивных способностей в ходе восьмилетнего наблюдения за бразильской выборкой. Результаты были опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease.Данные, использованные для оценки в исследовании, были получены в ходе масштабного медицинского исследования ELSA-Brasil, в рамках которого с 2008 года проводился научный мониторинг более 15 000 бразильских государственных служащих. Для текущего исследования были отобраны 805 участников среднего возраста, которые прошли три аудиометрических теста в течение восьми лет.Аудиометрия — диагностическая процедура, используемая в медицине для оценки слуховых способностей человека. В то же время измерялись когнитивные показатели, такие как память, языковые навыки и исполнительные функции. Целью исследования было определить, можно ли выявить связь между объективно измеренной потерей слуха и снижением умственного развития, сообщает группа.Результаты исследования очевидны: 62 из 805 участников (7,7 процента) страдали измеримой потерей слуха. У затронутых этим нарушением наблюдалось значительно более быстрое снижение когнитивных способностей, чем у участников без проблем со слухом. Особенно пострадали память и так называемые исполнительные функции.Еще одним недостатком потери слуха является то, что она, как правило, приводит к социальной изоляции. «Почти каждый знает пожилого человека, будь то друг или родственник, у которого плохой слух. Чтобы поговорить с ним, вам приходится говорить громче, повторять предложения, и в конечном итоге они исключаются из разговора», — объясняет автор исследования профессор Клаудия Суемото.Исследование подчеркивает необходимость срочной интеграции проверки слуха в профилактическую медицинскую помощь уже в среднем возрасте, особенно в странах с ограниченным доступом к услугам здравоохранения. По мнению исследовательской группы, потеря слуха является одним из изменяемых факторов риска развития деменции, то есть факторов, на которые можно повлиять или которые можно устранить.В то же время исследование подчеркивает важность защиты от шума в повседневной работе и во время отдыха, например, при использовании громких наушников. Помимо потери слуха, исследователи также называют высокое кровяное давление, диабет, ожирение, депрессию, отсутствие физических упражнений, курение и загрязнение воздуха в качестве других факторов, на которые можно влиять и которые можно использовать для адаптации к старению без деменции.В целом исследование предоставляет впечатляющие научные доказательства того, что люди, которые лучше слышат, дольше остаются в хорошей психической форме. Регулярные проверки слуха, защита органов слуха и раннее предоставление слуховых аппаратов могут стать центральным компонентом профилактики деменции.

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