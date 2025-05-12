Потеря слуха значительно увеличивает риск развития деменции
В новом исследовании с участием экспертов из Университета Сан-Паулу в Бразилии изучалась связь между потерей слуха и снижением когнитивных способностей в ходе восьмилетнего наблюдения за бразильской выборкой. Результаты были опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease.
Данные, использованные для оценки в исследовании, были получены в ходе масштабного медицинского исследования ELSA-Brasil, в рамках которого с 2008 года проводился научный мониторинг более 15 000 бразильских государственных служащих. Для текущего исследования были отобраны 805 участников среднего возраста, которые прошли три аудиометрических теста в течение восьми лет.
Аудиометрия — диагностическая процедура, используемая в медицине для оценки слуховых способностей человека. В то же время измерялись когнитивные показатели, такие как память, языковые навыки и исполнительные функции. Целью исследования было определить, можно ли выявить связь между объективно измеренной потерей слуха и снижением умственного развития, сообщает группа.
Результаты исследования очевидны: 62 из 805 участников (7,7 процента) страдали измеримой потерей слуха. У затронутых этим нарушением наблюдалось значительно более быстрое снижение когнитивных способностей, чем у участников без проблем со слухом. Особенно пострадали память и так называемые исполнительные функции.
Еще одним недостатком потери слуха является то, что она, как правило, приводит к социальной изоляции. «Почти каждый знает пожилого человека, будь то друг или родственник, у которого плохой слух. Чтобы поговорить с ним, вам приходится говорить громче, повторять предложения, и в конечном итоге они исключаются из разговора», — объясняет автор исследования профессор Клаудия Суемото.
Исследование подчеркивает необходимость срочной интеграции проверки слуха в профилактическую медицинскую помощь уже в среднем возрасте, особенно в странах с ограниченным доступом к услугам здравоохранения. По мнению исследовательской группы, потеря слуха является одним из изменяемых факторов риска развития деменции, то есть факторов, на которые можно повлиять или которые можно устранить.
В то же время исследование подчеркивает важность защиты от шума в повседневной работе и во время отдыха, например, при использовании громких наушников. Помимо потери слуха, исследователи также называют высокое кровяное давление, диабет, ожирение, депрессию, отсутствие физических упражнений, курение и загрязнение воздуха в качестве других факторов, на которые можно влиять и которые можно использовать для адаптации к старению без деменции.
В целом исследование предоставляет впечатляющие научные доказательства того, что люди, которые лучше слышат, дольше остаются в хорошей психической форме. Регулярные проверки слуха, защита органов слуха и раннее предоставление слуховых аппаратов могут стать центральным компонентом профилактики деменции.
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