Кардиолог назвал нужное для здорового сердца единственное правило питания
По мнению Овадия, единственное, что нужно для здорового сердца — это отказаться от продуктов с высокой степенью обработки. «Я долго думал, что объединяет все диеты, которые поддерживают хороший метаболизм. Пришел к выводу, что все сводится к употреблению цельной, натуральной пищи», — сказал кардиолог.
Врач отметил, что если в рационе не будет обработанных продуктов, то без какого либо вреда для сердца можно придерживаться и диеты с высоким содержанием белка, и вегетарианства. «Ешьте то, что растет на земле, и ешьте животных, которые едят то, что растет на земле», — призвал Овадия.
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