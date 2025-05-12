Хирург рассказал о худшем завтраке при похмельном синдроме
На завтрак при похмельном синдроме хирург посоветовал не есть тяжелые майонезные салаты, потому что они могут нанести дополнительный удар по печени и поджелудочной железе. Это, по его словам, может привести к развитию дисфункции этих органов.
К запрещенной группе продуктов врач отнес также копченые и соленые. Эксперт пояснил, что они дополнительно нагружают почки и повышают риск гипертонической болезни и сердечных приступов.
«А "опохмельная" стопочка хоть и может привести к исчезновению головных болей, но рискует стать причиной развития запоя и сопутствующих бед со здоровьем», — предупредил Умнов.
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