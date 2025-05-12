Хирург рассказал о худшем завтраке при похмельном синдроме

Некоторые продукты могут усугубить состояние организма после обильного застолья, проведенного накануне, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.На завтрак при похмельном синдроме хирург посоветовал не есть тяжелые майонезные салаты, потому что они могут нанести дополнительный удар по печени и поджелудочной железе. Это, по его словам, может привести к развитию дисфункции этих органов.К запрещенной группе продуктов врач отнес также копченые и соленые. Эксперт пояснил, что они дополнительно нагружают почки и повышают риск гипертонической болезни и сердечных приступов.«А "опохмельная" стопочка хоть и может привести к исчезновению головных болей, но рискует стать причиной развития запоя и сопутствующих бед со здоровьем», — предупредил Умнов.

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