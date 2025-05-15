Что такое диабет 5-го типа — недавно обнаруженная болезнь, которая поражает худых людей

Не так давно медицина официально признала новый тип диабета. Эксперты предполагают: во всем мире от этой болезни страдают до 25 миллионов человек.Какие типы диабета мы знаемУ всех на слуху два типа сахарного диабета. Диабет 1-го типа — аутоиммунное заболевание, когда собственный иммунитет разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Такой диабет называют инсулинозависимым.Болезнь может развиться в любом возрасте. Образ жизни и диета здесь ни при чем. Считается, что причина в наследственности и перенесенных вирусах. Среди инфекций, которые могут спровоцировать диабет — эпидемический паротит, известный как свинка, гепатит С и коронавирус.Диабет 2-го типа — приобретенная болезнь, которая чаще всего возникает из-за питания, малоподвижного образа жизни и, как следствие, избыточного веса. Впрочем, эта болезнь может поразить и людей с нормальным весом, если у них есть генетическая предрасположенность.Однако на этом типы диабета не заканчиваются. Так, существует гестационный диабет. Он может развиться во время беременности из-за гормонального сбоя, при котором снижается чувствительность организма к инсулину. Но после родов гестационный диабет проходит.Есть диабет 3-го типа. Он развивается из-за повреждений поджелудочной железы. Такой диабет часто появляется у больных хроническим панкреатитом или у пациентов c раком поджелудочной железы, которым потребовалось удаление части органа.Существуют и другие особые и редкие типы диабета, вызванные определенными заболеваниями, мутациями генов, а также развивающиеся под воздействием лекарств или химикатов.Новый диабет 5-го типа: в чем его особенностьПатологию выявили еще 70 лет назад, но признали как отдельный вид заболевания только сейчас — обычно ее ошибочно причисляли к диабету 1-го или 2-го типа. В апреле 2025 года медицина официально признала заболевание новым видом диабета или «диабетом зрелого возраста у молодых».«По оценкам, этим заболеванием страдают от 20 до 25 миллионов человек, — сообщает Международная федерация диабета.Как говорят эксперты, новый вид диабета не связан с ожирением. Напротив, причина в недоедании, из-за которого болезнь поражает худых, истощенных детей и молодежь.«Считается, что диабет 5-го типа возникает из-за нарушения развития поджелудочной железы в результате длительного дефицита питательных веществ», — объясняют представители организации.Людям с таким диабетом не хватает инсулина, однако они не инсулинорезистентны. По словам врачей, многие из них могут контролировать свой диабет с помощью таблеток, не прибегая к инъекциям инсулина.«Признание диабета 5-го типа знаменует собой исторический сдвиг в том, как мы подходим к диабету во всем мире, — сказал президент федерации профессор Питер Шварц. — Слишком долго это состояние оставалось незамеченным, затрагивая миллионы людей и лишая их доступа к адаптированной медицинской помощи».

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