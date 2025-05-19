Кардиолог Богаевская перечислила 3 способа ускорить рост новых сосудов

От состояния сосудов может буквально зависеть продолжительность вашей жизни. Так что имеет смысл заранее позаботиться о своем здоровье.Длина кровеносных сосудов человека составляет около 96 тысяч километров. Это примерно в 2,4 раза больше длины экватора Земли. И от здоровья этой сложной и удивительной системы зависит, как долго мы проживем и как себя будем чувствовать.Каждый сосуд, от артерий до капилляров, играет свою роль в обеспечении организма кислородом и питательными веществами. Любое нарушение может больно ударить по самочувствию.О том, как позаботиться о сердечно-сосудистой системе и помочь ей работать эффективно, рассказала кардиолог Евгения Богаевская.Как растут сосудыИшемия сердечной мышцы — самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. Она возникает из-за недостаточного поступления кислорода к ткани сердца в результате ухудшения кровотока. Поэтому сохранение здоровых сосудов, транспортирующих необходимые сердцу полезные вещества, — первостепенная задача.Основные причины слабости сосудов — это неправильное питание, малоподвижный образ жизни, вредные привычки.Если же часть сосудов поражена и не может работать как прежде, важно стимулировать ангиогенез — процесс формирования новых кровеносных сосудов в органах и тканях.Новые капилляры развиваются из мелких сосудов через разрастание и передвижение клеточных структур.Сначала образуются первичные высокопроницаемые сосуды, которые со временем стабилизируются.На следующем этапе происходит «взросление» сосудов благодаря привлечению перикапиллярных клеток и клеток гладких мышц.Это приводит к созданию многогранной сети сосудов, обеспечивающей необходимое кровоснабжение и поддерживающей жизнеспособность тканей.Однако не всегда ресурсы нашего организма могут в полной мере обеспечивать ангиогенез. Разберемся, как в этом случае помочь сосудам расти быстрее.Три способа активировать рост сосудовАэробикаСамый простой и доступный ускорить рост сосудов — аэробные упражнения. Особенно хороший эффект на ангиогенез тренировки дают у людей среднего возраста с малоподвижным образом жизни.Исследования показывают, что активные физические упражнения увеличивают ангиогенные факторы. И на то есть несколько причин:во-первых, благодаря тренировкам начинают лучше работать эндотелиальные клетки-предшественники, а это очень важно для здоровья сосудов;во-вторых, аэробные упражнения в мышце левого желудочка сердца усиливают экспрессию ангиогенных белков, в результате эндотелии также улучшаются.Кстати, по этой причине физические нагрузки идут на пользу не только сосудистой системе, они также способны замедлить старение мозга.Физические нагрузки — мощнейший и легкодоступный метод воздействия на ангиогенез с доказанной клинической эффективностью. Однако отсутствие движения нельзя считать единственным фактором риска проблем с сердцем и сосудами. И, увы, физическая активность не станет панацеей от всех проблем со здоровьем.Однако следует помнить: на людей с пассивным образом жизни приходится самое значительное число сердечно-сосудистых нарушений.Важно!К сожалению, люди с сердечно-сосудистыми диагнозами часто испытывают трудности с физической активностью и не могут регулярно заниматься спортом. Тем не менее именно для этой группы критически важно добавлять в жизнь как можно больше движения, чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.Ударно-волновая терапия сердца (УВТС)Это неинвазивный метод лечения, который способствует появлению новых сосудов в ишемизированных участках миокарда. Врачи используют его, когда традиционные методы невозможны.Во время процедуры низкоэнергетические ударные волны воздействуют на пораженные некрозом зоны, улучшая кровообращение и обмен веществ. Ультразвуковой сканер помогает наведению волны, что обеспечивает точность и контроль в онлайн-режиме.После нескольких тысяч ударов пациенты отмечают значительное улучшение. Признаки стенокардии уменьшаются, улучшаются метаболизм и сердечная функция.Процедура безболезненна и безопасна, не требует анестезии. Обычно курс УБТС составляет 9-12 сеансов, иногда может быть продлен до 18. Если требуется повтор, то перерыв между курсами обычно около 6-12 месяцев.УВТС обычно рекомендуют тем, кто не может по каким-либо причинам проходить традиционное лечение ИБС, имеет стабильные признаки стенокардии, кардиальный синдром Х и обратимую ишемию миокарда. Этот метод не принесет избавления от проблем с сердечно-сосудистой системой, но значительно облегчит симптомы болезниУсиленная наружная контрпульсация (УНКП)Инновационный метод, который используют для роста сосудов у пациентов с коронарной болезнью сердца.УНКП — терапевтическая процедура, при которой внешнее устройство сжимает конечности пациента, чтобы улучшить кровообращение. Многие исследователи отмечают, что за счет стимуляции процессов повышается уровень белка VEGF (фактор роста сосудов) и его рецепторов. Это помогает организму формировать новые кровеносные сосуды, а также усиливать коллатеральные. В итоге кровоснабжение улучшается, и человек лучше себя чувствует.Благодаря УКП у человека, как узнали ученые, увеличивается количество клеток CD34+/CD133+. С помощью этих маркеров обозначают стволовые клетки, которые могут делиться на различные типы клеток, включая эндотелий, из которого состоит внутренняя поверхность кровеносных сосудов.Когда у человека растет число CD34+/CD133+, это может указывать на повышенную регенеративную способность организма. Значит, его сосуды быстрее растут, более эффективно работают, симптомы ишемической болезни сердца смягчаются.В результате пациент может дольше заниматься физическими нагрузками, у него снижается стенокардия, то есть меньше болит в груди. После УНКПА лучше становится даже тем, у кого ишемическая болезнь осложнена хронической сердечной недостаточностью.УНКП назначается в зависимости от показаний, в большинстве случаев это 1-2 курса в год по 35 процедур каждый.Важно!Сердечно-сосудистые заболевания диагностируют в наши дни все чаще и чаще. К счастью, медицина не стоит на месте. Новые технологии не только позволяют свести к минимуму последствия болезней, но и предотвращать их.Своевременная забота о себе и своем сердце, периодические чекапы здоровья под присмотром специалиста, правильное питание, отказ от вредных привычек и физическая активность может стать залогом продолжительной жизни.

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