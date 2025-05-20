JSR: около двух третей людей с невротическими чертами страдают бессонницей

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу выявили четкую взаимосвязь между чертами личности и риском развития хронической бессонницы. Наибольшую опасность представляет невротизм — склонность к эмоциональной нестабильности.Бессонница затрагивает около 30% мирового населения. Это расстройство повышает риски гипертонии, диабета и депрессии.Команда проанализировала данные 595 участников, разделенных на две группы — страдающих бессонницей и здоровых. Используя 60-вопросный тест личности, они обнаружили, что 61,7% пациентов с бессонницей имели высокий уровень невротизма (против 32% в контрольной группе).Кроме того, низкие показатели открытости новому опыту увеличивали риск расстройств сна. Тревожность оказалась ключевым посредником между невротизмом и бессонницей.«Невротизм создает идеальную почву для развития бессонницы. Такие люди склонны зацикливаться на негативе, что нарушает сон», — объяснила руководитель исследования Барбара Конвей.

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