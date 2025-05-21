У восточных славян обнаружены генетические факторы риска алкогольной зависимости

Российские исследователи обнаружили модификацию в гене ADH1B, отвечающем за расщепление этанола. Как сообщает пресс-служба Genotek, наличие данной вариации в геноме сокращает вероятность возникновения алкогольной зависимости на 25-32% у восточных славян, а также у татар, ашкеназских евреев, коренных сибирских народов и других этнических групп.Александр Кибитов, руководитель отделения геномики психических расстройств НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, подчеркнул, что это первое российское исследование, выявившее значимые генетические маркеры риска алкогольной зависимости, подтвержденные клиническими данными. Это открывает перспективы для создания систем оценки риска развития данного заболевания.В ходе полногеномного исследования (GWAS) ученые искали генетические вариации, влияющие на склонность к злоупотреблению алкоголем. Они изучили более 41 тысячи геномов добровольцев, прошедших опрос AUDIT для оценки риска алкогольных проблем.Сопоставив различия в геномах и результаты опроса, ученые обнаружили связь между вариантом rs1229984 гена ADH1B и вероятностью развития алкогольного расстройства.Эта генетическая вариация, ранее связанная с алкогольной зависимостью, встречается у восточных славян, евреев-ашкенази, татар, сибирских народов и других этносов. У русских ее наличие снижало риск алкогольной зависимости на 25%, а у народов Поволжья – на 32%.Полногеномный подход позволил создать прогностическую модель, проверенную на клинических выборках РНКПГ. Она показала высокую точность в определении пациентов с алкогольной зависимостью, повысив прогностическую способность моделей диагностики до 76,2%.Директор по науке Genotek Александр Ракитько отметил, что это открывает возможности для персонализированной профилактики и лечения алкогольной зависимости, подчеркнув необходимость интеграции моделей, основанных на полигенных индексах риска, в клинические рекомендации.

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