Снижение активности митохондрий может привести к ожирению
Под руководством Миины Олликайнен группа ученых из Университета Хельсинки и Института медицинских исследований Фонда Минерва распутали эти сложные причинно-следственные связи, изучая финских близнецов. Их результаты подтверждают мнение о том, что сокращение количества митохондрий способствует развитию ожирения.
Опубликованное в Nature Communications исследование охватило около 90 пар близнецов из Финляндии. Поскольку близнецы имеют одинаковый генетический фон, исследователи могут более точно, чем в большинстве других исследовательских проектов, разделить генетические и экологические влияния и использовать это сходство для статистического моделирования причинно-следственных связей.
«Ожирение является серьезной и растущей проблемой общественного здравоохранения в Финляндии. Наши результаты добавляют ключевое понимание того, как снижение митохондриального метаболизма способствует ожирению и, вероятно, создает порочный круг, который поддерживает избыточный вес и препятствует снижению веса», — говорит руководитель группы Миина Олликайнен.
Когда команда сравнила количество митохондрий с изменениями в метилировании ДНК, химической модификации, которая регулирует активность генов, один ген, участвующий в росте клеток и распознавании питательных веществ, выделялся. Чем больше избыточного веса у человека и чем меньше митохондрий обнаружено в его жировой ткани, тем более активным был ген SH3BP4.
«Наши данные свидетельствуют о том, что когда митохондриальный метаболизм нарушается, например, из-за избытка калорий, запускается цикл обратной связи, способствующий ожирению, который, в свою очередь, может активировать SH3BP4», — объясняет соавтор исследования Айно Хейккинен из Института молекулярной медицины Финляндии (FIMM) Хельсинкского университета.
Поскольку ожирение можно оценить с помощью множества различных показателей, сравнивать результаты разных исследований часто бывает сложно.
«Здесь мы смогли показать, что особенно сниженная чувствительность к инсулину и повышенный процент жира в организме, а не только увеличение веса, связаны как с количеством митохондрий, так и с регуляцией генов», — отмечают авторы.
Разработка персонализированных методов лечения ожирения требует глубокого понимания многих взаимосвязанных механизмов; данная работа знаменует собой шаг к достижению этой цели.
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