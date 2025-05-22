6 интересных фактов о нашей коже

Знаете ли вы, что послания поступающие от кожи к нам, играют решающую роль при выборе партнёра? Учёные утверждают, что именно нюансы запаха играют одну из ключевых ролей в этом выборе. Помимо этого мы наслаждаемся её видом, от прикосновений по коже бегут мурашки. А согласно новейшим исследованиям учёных, кожа может даже нюхать и слышать! В этой статье собрали все самые интересные факты о нашей коже.Кожа человека один из самых больших органов,защищающих организм от внешних воздействий. Она покрывает всё, что мы носим в себе. А благодаря подкожному жировому слою, это ещё и самый тяжёлый орган нашего организма.На кусочке кожи размером с пятирублёвую монету находится более 1000 нервных окончаний, примерно 645 потовых желез, 75 сальных желез, 65 волосяных мешочков, 25 метров нервных волокон и 6 метров кровеносных сосудов.По своей толщине кожа не одинакова. Самая тонкая кожа 0,4 мм — на веках. Самая плотная — на ладонях рук и ступнях ног.Полное обновление клеток кожи у взрослого человека происходит за 26-30 дней, у новорожденного младенца за трое суток.В коже множество чувствительных нервных окончаний, собирающих информацию о прикосновениях, боли, изменениях температуры и отсылающих её в мозг. Кожа- наша связь с внешним миром. Это антенна, которая может передавать и принимать сигналы. Посредством кожи мы вступаем в контакт с другими людьми. Учёные утверждают, что именно запах кожи играют одну из ключевых ролей в выборе партнера.На коже каждого человека живёт гигантское количество бактерий, в тысячу раз превышающее численность всего человечества. Это целая вселенная для бактерий, вирусов, грибков, клещей, которые находятся в непрерывном движении и борются за контроль над территорией. Это и есть наш микробиом — экосистема микроорганизмов, обеспечивающая нам защиту от воспалений и инфекционных заболеваний, вызванных патогенными микроорганизмами. Микробиом также участвует в формировании нашего иммунитета. Согласно новейшим исследованиям учёных, кожа может даже нюхать и слышать! Это не просто оболочка тела — это целый мир, объект чувственных желаний, наш пограничный слой, сосуд, в который заключена вся наша жизнь.

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