10 важных правил ухода за кожей на солнце для людей старше 60 лет

Солнечный свет в умеренных дозах полезен, особенно для людей в возрасте. Главное — правильно защищать кожу на солнце.Людям в возрасте обязательно нужно выбираться на солнце. Солнечный свет помогает в выработке витамина D, что необходимо для крепкого иммунитета и поддержания здоровья костей. Исследования также показывают, что пребывание на солнце связано с более низким систолическим артериальным давлением. Кроме того, солнечный свет поднимает настроение, влияет на когнитивные функции и улучшает качество сна.Однако важно помнить про качественную защиту кожи, особенно людям старше 60 лет. Вот несколько советов по уходу во время и после пребывания на солнце.Используйте крем широкого спектра защиты«В этом возрасте крайне важно использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30, — говорит порталу Independent врач общей практики Навид Асиф. — Кроме того, крем должен быть широкого спектра — защищать как от UVA-лучей (длинноволновое ультрафиолетовое излучение. — Прим. ред.), которые старят кожу, так и от UVB-лучей (средневолновое излучение. — Прим. ред.), вызывающих солнечные ожоги и повышающих риск рака кожи».Врач советует выбирать кремы и спреи с маркировкой «водостойкий». Такие защитят вас в воде, а также при сильном потоотделении. Но и водостойкие средства стоит наносить повторно каждые два часа, а также сразу после купания.Избегайте агрессивную косметику«Не используйте солнцезащитные кремы, в составе которых есть спирт, отдушки или консерванты, такие как парабены, поскольку они могут раздражать чувствительную кожу», — объясняет врач. — Вместо этого выбирайте солнцезащитные кремы на минеральной основе с активными ингредиентами вроде оксида цинка или диоксида титана. Средства с таким составом эффективно защищают кожу и гораздо реже вызывают раздражение».Не забывайте про защиту для губИспользуйте бальзам для губ с SPF 15 и выше, чтобы губы не потрескались на солнце.«Выбирайте средства с такими увлажняющими ингредиентами, как масло ши или кокосовое масло», — советует доктор.Защищайте кожу в пасмурную погоду«Ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака, поэтому пользуйтесь солнцезащитным кремом в любую погоду», — говорит врач Асиф.Эксперт советует ввести в привычку наносить солнцезащитный крем за 15–30 минут до выхода на улицу.Регулярно осматривайте кожуНовые пятна и родинки, а также старые родинки, изменившиеся в размерах, — это повод проконсультироваться с дерматологом, особенно если в семейном анамнезе есть рак кожи. Доктор Асиф советует людям после 60 лет показываться дерматологу хотя бы раз в год.«Специалист может обнаружить потенциальные проблемы, которые часто не видны неопытному глазу», — объясняет врач.Избегайте солнца при приеме определенных лекарств«Есть препараты, которые делают кожу более чувствительной к солнечному свету, увеличивая риск солнечных ожогов. Среди них антибиотики, диуретики и даже некоторые безрецептурные препараты», — отмечает доктор Асиф.Поэтому обязательно поинтересуйтесь у врача или фармацевта, не повлияет ли то или иное лекарство на чувствительность к солнцу.Выбирайте правильную одеждуВ солнечные дни носите одежду с более плотным плетением. А для долгого пребывания на солнце можно рассмотреть специальную солнцезащитную одежду.Почаще пейте воду«Обильное питье помогает поддерживать кожу увлажненной и повышает ее устойчивость к воздействию солнца, — говорит доктор Асиф и советует выпивать не менее восьми стаканов воды в день. Кроме того, стоит включить в рацион овощи и фрукты, богатые влагой. Например, огурцы и арбузы.Носите широкополые шляпыШляпы с плотным плетением и широкими полями создают тень для лица, ушей, шеи, дополнительно защищая кожу от излучения.Однако наличие головного убора не означает, что можно отказаться от солнцезащитных очков. Глаза нужно защищать обязательно, чтобы избежать ожога роговицы и развития катаракты. Выбирайте очки, которые блокируют 100% лучей UVA и UVB.В разгар дня оставайтесь в тениВ часы пиковой солнечной активности, с 10 до 16 часов, врач советует по возможности оставаться в тени. К тому же, чтобы получить суточную дозу витамина D, людям со светлой кожей достаточно находиться под солнцем всего 15 минут в день, а более смуглым — до получаса.Увлажните кожу после пребывания на солнце«Чтобы успокоить кожу и восполнить запасы влаги, используйте мягкий увлажняющий крем с алоэ вера или гиалуроновой кислотой. Эти ингредиенты помогут естественному заживлению кожи», — советует доктор Асиф.

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