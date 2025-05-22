Онколог Качур рассказал, могут ли биопсия и операция ускорить рост раковой опухоли

Вызывает ли биопсия рак? Подобный вопрос часто возникает у пациентов, которым назначили обследование. О возможных последствиях этой процедуры для организма спросили у врача.Биопсия — одна из важнейших процедур, которая нужна, чтобы поставить диагноз, уточнить особенности опухоли и назначить правильное лечение. Во время биопсии у пациента берут небольшой образец опухолевой ткани, который затем изучают под микроскопом. Однако есть мнение, что подобное вмешательство может ускорить рост опухоли. А как на самом деле?«К сожалению, некоторые пациенты настроены по отношению к этому методу диагностики резко негативно. Они считают, что, травмируя опухоль при взятии образца, врач запустит ее интенсивный рост и спровоцирует распространение раковых клеток в организме. Однако многолетние наблюдения показывают, что вероятность такого исхода минимальна, а польза от проведения биопсии значительно превышает все существующие риски», — отвечает хирург-онколог Александр Качур.По словам врача, шансы на достижение ремиссии при лечении рака во многом зависят от своевременного и точно поставленного диагноза, а также от верно назначенного лечения. И хотя неинвазивные способы диагностики постоянно совершенствуются, в большинстве случаев без биопсии установить природу опухоли по-прежнему невозможно. А значит, подобрать подходящее лекарство врач не сможет.«Без биопсии невозможно определиться с диагнозом в сложных и спорных случаях. Кроме того, иногда она может потребоваться повторно — например, если ранее назначенное лечение перестало помогать», — говорит онколог.Другой популярный страх пациентов касается операций. Некоторые люди боятся, что во время хирургического вмешательства к опухолевым клеткам поступают воздух и свет, из-за чего рак начнет активно распространяться в организме.«Появление этого мифа может быть связано с неважным самочувствием после операции в восстановительный период. Но подтверждений того, что свет, воздух и сама операция провоцируют опухолевый рост, нет», — отвечает Александр Качур.Как подчеркивает эксперт, хирургическое вмешательство необходимо, чтобы удалить опухолевый очаг в максимальном объеме. Онкохирурги действуют с соблюдением всех протоколов, разработанных специально для того, чтобы свести к минимуму риск рецидива и развития метастазов после операции.«Важно, чтобы между пациентом и его лечащим врачом были доверительные отношения, чтобы доктор говорил с пациентом на одном языке, отвечал на любые волнующие вопросы, развеивая страхи. Тогда у человека не возникнет желания отказаться от необходимой терапии и процедур, он не станет обращаться к некомпетентным врачам и сомнительным „целителям“, не будет заниматься самолечением», — резюмирует врач.

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