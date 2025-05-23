ИИ-модель научилась предсказывает, какие штаммы COVID-19 станут опасными

Ученые из Токийского университета разработали систему CoVFit — ИИ-модель, способную предсказывать, какие варианты коронавируса SARS-CoV-2 могут получить преимущество и начать массовое распространение.Вирусы постоянно мутируют, и некоторые изменения делают их более заразными. Это особенно стало заметно во время пандемии COVID-19, когда появление новых штаммов приводило к очередным всплескам заболеваемости. Понимание того, насколько жизнеспособен тот или иной вариант вируса, помогает заранее оценивать риски и принимать меры.Новая система CoVFit учитывает как молекулярные данные о мутациях в спайк-белке вируса, так и эпидемиологическую информацию: как долго и где конкретный штамм распространяется. Таким образом, модель может вычислить «оценку приспособленности» вируса — то есть, его потенциальную способность к распространению.С помощью этой модели исследователи проверили, какие мутации могут сделать вирус более «успешным». При применении CoVFit к штамму омикрон BA.2.86 было предсказано, что изменения в определенных позициях белка повысят его заразность. Позднее именно эти мутации были выявлены в новых активно распространяющихся вариантах JN.1, KP.2 и KP.3.Разработчики считают, что такая система может стать важным инструментом для быстрого выявления потенциально опасных вариантов вируса — еще на самых ранних этапах, когда известна лишь одна его последовательность.

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