Раскрыт необычный способ избавиться от запаха изо рта после пробуждения

У многих людей после пробуждения появляется неприятный запах изо рта. Ортодонт Рэнди Куник раскрыл необычный способ от него избавиться.Как отметил врач, неприятный запах по утрам появляется из-за того, что ночью уменьшается выработка слюны, контролирующая размножение бактерий в полости рта и расщепляющая остатки пищи.Чтобы избавиться от неприятного запаха, Куник посоветовал выпить чашку зеленого чая перед сном. Этот напиток обладает антибактериальными свойствами: он помогает контролировать численность патогенных бактерий в полости рта благодаря полифенолам и цинку в составе напитка, что было доказано учеными, уточнил врач.

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