Перечислены приводящие к ухудшению самочувствия ошибки во время завтрака
В заключение врач рекомендовала завтракать исключительно дома, а не идти в кафе или пекарню, потому что в этих заведениях люди видят обилие вредных деликатесов и поддаются соблазну.
Гарсес посоветовала не употреблять на завтрак блины, кексы, хлопья и круассаны, поскольку они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, чревато усталостью на протяжении дня и повышенной тягой к сладкому, пояснила она.
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