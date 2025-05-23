Перечислены приводящие к ухудшению самочувствия ошибки во время завтрака

Диетолог Марселла Гарсес заявила, что многие люди совершают одинаковые ошибки во время завтрака и в результате плохо себя чувствуют в течение дня. Еще одной приводящей к ухудшению здоровья ошибкой врач назвала привычку ограничиваться на завтрак только чашкой кофе. Этот напиток раздражает слизистую желудка, особенно у людей, которые уже испытывают проблемы с пищеварением. Также не стоит пропускать утренний прием пищи, поскольку голод — это стресс для организма.В заключение врач рекомендовала завтракать исключительно дома, а не идти в кафе или пекарню, потому что в этих заведениях люди видят обилие вредных деликатесов и поддаются соблазну.Гарсес посоветовала не употреблять на завтрак блины, кексы, хлопья и круассаны, поскольку они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, чревато усталостью на протяжении дня и повышенной тягой к сладкому, пояснила она.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки