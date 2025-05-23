Стандартная маммография может пропустить рак у женщин с этим типом груди

Более того, у обладательниц таких молочных желез риск онкологии повышается в четыре раза. Ученые рассказали, что нужно сделать женщинам, чтобы не пропустить опасную болезнь.Маммографию (рентген молочной железы) применяют для раннего выявления рака. В России это обследование в рамках диспансеризации женщины с 40 лет (а по показаниям — с 38 лет) должны проходить каждые два года.Однако новое исследование Кембриджского университета показало: в каждом десятом случае стандартная маммография может пропустить раковую опухоль. Причина в особенностях женской груди.Около 10% женщин в возрасте 50–70 лет имеют очень плотную грудь, из-за чего чувствительность маммографии у них чуть более 50%. В результате, по подсчетам ученых, в одной только Великобритании за год врачи пропускают до 3500 случаев рака.«Для женщин с очень плотной грудью маммография может быть менее эффективной в выявлении онкологии. Дело в том, что такая грудь выглядит белее на маммограммах, из-за чего врачу сложнее обнаружить небольшие раковые опухоли на ранней стадии: они тоже кажутся белыми», — объясняют авторы.При этом риск развития рака у женщин с плотными железами в возрасте от 50 до 70 лет в четыре раза выше, чем у их сверстниц с грудью меньшей плотности.В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, участвовала 9361 женщина с плотной грудью. Все прошли стандартную маммографию, на которой рак не обнаружили. Потом участницам провели расширенный скрининг, и у 85 человек нашли раковые опухоли.В другом исследовании ученые проверяли эффективность трех методов обследования, которые можно было бы использовать в дополнение к маммограммам: трехмерного автоматизированного УЗИ молочных желез (АУЗИ), контрастной маммографии и МРТ. В результате на 1000 женщин выявили 19 случаев рака, которые не были видны на маммограммах.Самым эффективным методом оказалась маммография с контрастом, она обнаружила опухоль у 19 женщин из тысячи. На МРТ рак выявили в 17 случаях. А вот метод АУЗИ оказался в три раза менее эффективным: опухоль нашли лишь в четырех случаях. Впрочем, и это обследование обошло по точности стандартную маммографию.Одна из участниц исследования — 60-летняя Луиза Даффилд. Она регулярно проходила маммографию. Однако в рамках эксперимента Луизе сделали МРТ и обнаружили небольшое уплотнение в одной из желез.«Мне позвонили и сказали, что нашли что-то. Для меня это был большой шок», — вспоминает Луиза.Биопсия подтвердила, что опухоль злокачественная. Однако это дополнительное обследование помогло выявить рак на нулевой, очень ранней стадии. Спустя шесть недель женщине удалили опухоль, и надо сказать, что за это время новообразование значительно выросло.При том расположении опухоли и плотности груди, что была у Луизы, самостоятельно она вряд ли обнаружила бы какие-то уплотнения. А так как обычная маммография опухоль не показала, прошло бы не меньше двух лет, прежде чем Луизу пригласили бы на повторную процедуру. Возможно, тогда врачи бы и увидели рак, только уже не в нулевой стадии.«Опухоль была глубоко в груди, так что, если бы я не участвовала в исследовании, она могла остаться незамеченной в течение многих лет», — говорит Луиза.«Это исследование показывает, что улучшение видимости кровеносных сосудов (с помощью контраста. — Прим. ред.) может значительно облегчить диагностику рака у женщин с плотной грудью, — говорит доктор Дэфид Кросби из отдела профилактики рака в Великобритании. — Но помните, что вы не сможете самостоятельно, без врача, понять, плотная ли у вас грудь, и вам не удастся изменить ее плотность».

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