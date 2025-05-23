JCl: гиперактивные нейроны в мозге могут вызывать диабет второго типа

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что ключевую роль в развитии диабета второго типа играют гиперактивные AgRP-нейроны в гипоталамусе. Повышенная активность этих клеток может быть более значимым фактором риска заболевания, чем лишний вес или нарушение регуляции инсулина в организме.Принято считать, что основная причина возникновения сахарного диабета второго типа — это инсулинорезистентность (ослабление реакции клеток на инсулин). На риск ее развития влияют диета, образ жизни, физическая активность, возрастные изменения, беременность, пубертатный период. Новое исследование, однако, ставит под сомнение ключевую роль этого механизма.В ходе эксперимента ученые заблокировали сигналы от AgRP-нейронов у мышей с диабетом, используя вирусный ген. В результате уровень сахара нормализовался — при этом масса тела и аппетит животных остались без изменений. Это ставит под сомнение распространенную гипотезу, согласно которой диабет развивается в первую очередь из-за ожирения и инсулинорезистентности.Авторы отмечают, что некоторые современные препараты от диабета, включая Оземпик, также воздействуют на эти нейроны, хотя этот механизм пока изучен недостаточно. В ходе дальнейших исследований ученые планируют выяснить, почему AgRP-нейроны становятся гиперактивными и можно ли безопасно контролировать их работу.

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