Все на природу: простой лайфхак, как не переедать, если в выходные будут шашлыки

Запах дымящегося мяса, смех друзей, солнечные блики на воде… Пикники и барбекю — это воплощение летнего отдыха и беззаботного веселья. Но за идиллической картинкой часто не видны негативные последствия для здоровья и окружающей среды. Поговорим о них?Мы привыкли воспринимать пикники как безобидные, но неправильная подготовка и пренебрежение элементарными правилами могут превратить приятное времяпрепровождение в источник пищевых отравлений, солнечных ожогов или даже экологической катастрофы.Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала, как не потерять голову на природе, избежать переедания и других проблем с пищеварением.Проблема в перееданииГлавный «побочный эффект» пикников — переедание. Дым от костра и аромат жареной еды усиливают аппетит, активные игры на свежем воздухе заставляют организм сжигать больше калорий. К тому же хорошее настроение и общение с близкими людьми создают ощущение праздника — кажется, на пикнике можно позволить себе чуть больше, чем во время привычного обеда за столом.Традиционная еда для пикников — жареное мясо, жирные сосиски и колбасы, запеченные на костре, а также хлеб и овощи. Все это часто запивают холодными соками, газировкой, алкоголем. Такое меню может перегрузить желудочно-кишечный тракт — возникает дискомфорт в животе и вздутие. Когда желудок вынужден переваривать такое количество тяжелой еды, орган растягивается, растет давление на нижний пищеводный сфинктер.«Это мышечное кольцо, которое в норме плотно закрывается, как только пищевой комок попадает в желудок. Но при переедании сфинктер не до конца закрывается и кислое содержимое желудка попадает обратно в пищевод. В результате появляется изжога», — объясняет Екатерина Кашух.Простой лайфхак, как не переедатьЧтобы избежать проблем с пищеварением, в меню пикника стоит добавить зелень и овощи (свежие, в большом объеме). Есть нужно небольшими порциями и не засиживаться на месте, побольше двигаться.Можно ориентироваться на «правило тарелки». Блюдо мысленно поделите на три части. На половину положите свежие овощи и зелень — источники клетчатки, которая улучшает перистальтику кишечника и хорошо сказывается на пищеварении. Одну четверть тарелки пусть займет мясо или рыба, то есть белковые продукты. Оставшаяся четверть — место для углеводов, это могут быть хлебцы или жаренный на костре цельнозерновой хлеб.«Важно помнить, что такая тарелка — это порция для полноценного приема пищи. Этого достаточно, чтобы насытиться, но при этом не переесть. Если аппетит разгулялся и так и тянет что-то пожевать еще, пусть это будут овощи — огурцы или морковка», — советует врач.ADRIVERЕсли уже переелиЕсли сдержать аппетит не удалось и от количества съеденного трудно даже дышать, можно выпить немного теплой воды с лимоном: она стимулирует пищеварение.Выбирая мясо для шашлыка и барбекю, предпочтение стоит отдавать курице, индейке и нежирным сортам говядины и баранины. Избыток жирной пищи замедляет перистальтику желудка и кишечника. Как минимум после такой еды может появиться тяжесть в животе. А у людей с холециститом и панкреатитом жирная еда может привести к обострению заболеваний.Такую же реакцию могут спровоцировать острые соусы и маринады на основе уксуса. С ними нужно быть осторожнее людям с чувствительным пищеварением. Мясо можно мариновать в кефире, йогурте, минеральной воде и даже в натуральных соках. Такой маринад более полезен. «А вместо экстремально острого соуса куда безопаснее домашний кетчуп, горчица и густой йогурт с зеленью», — объясняет врач.Не забывайте о безопасностиЕще одна опасность, о которой важно помнить, — кишечные инфекции. На жаре продукты начинают быстро портиться, в них активно размножаются патогенные микроорганизмы. Кроме того, подхватить инфекцию можно, если на костре не прожарить мясо как следует. Нужно помнить, что большинство возбудителей кишечных инфекций погибают только при тщательной термической обработке. Желательно пользоваться специальным термометром для мяса и убедиться, что внутри оно нагрелось минимум до 70–75 °C.«Наконец, пикник — не повод забывать о простых правилах гигиены. В лесу, на берегу водоема, на даче и барбекю-площадке — везде в любом случае нужно перед едой мыть руки с мылом», — напоминает гастроэнтеролог.

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